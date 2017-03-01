ESL анонсировала турнир в Австралии
Компания ESL на своем YouTube-канале опубликовала тизер турнира по CS:GO, который пройдет в Австралии.
Больше подробностей стоит ожидать 7 марта.
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|Рубин1 : 0Сибирь
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|Динамо Москва3 : 1Торпедо
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|Лацио0 : 0Рома
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|Локомотив1 : 0Тосно
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|Бавария2 : 0Шальке 04
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|Реал- : -Лас-Пальмас
Компания ESL на своем YouTube-канале опубликовала тизер турнира по CS:GO, который пройдет в Австралии.
Больше подробностей стоит ожидать 7 марта.