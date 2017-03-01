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ESL анонсировала турнир в Австралии

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Компания ESL на своем YouTube-канале опубликовала тизер турнира по CS:GO, который пройдет в Австралии.


Больше подробностей стоит ожидать 7 марта.

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