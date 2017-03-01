ESL анонсировала турнир в Австралии

читайте также

Gambit Esports получила приглашение на cs_summit СНГ-коллектив Gambit Esports получил прямое приглашение на турнир cs_summit.

Вячеслав «Archie» Егоров вернулся в Gambit Esports Вячеслав «Archie2b» Егоров вернулся в состав Gambit Esports по League of Legends.

Стартовала регистрация на открытые отборочные к The Kiev Major Началась регистрация участников на открытые квалификации к турниру The Kiev Major.

Звезды китайской сцены Dota 2 снялись в сериале «Никогда не оправдывайся» Известный инсайдер Викрам «wykrhm» Редди опубликовал трейлер сериала «Никогда не оправдывайся» с участием звезд китайской сцены Dota 2.

Evil Geniuses и compLexity Gaming примут участие в Betway Arena Букмекерская контора Betway анонсировала серию турниров Betway Arena по Dota 2.

Виталий «V1lat» Волочай: Я считаю, что инвайта на The Kiev Major для региона СНГ не будет Комментатор студии RuHub Виталий «V1lat» Волочай поделился мнением о приглашениях на The Kiev Major.

Team Dignitas подписала женский состав по CS:GO Организация Team Dignitas анонсировала состав женской команды по Counter Strike: Global Offensive.

Генеральный директор «Уфы»: У Роберта «Ufenok77» Фахретдинова действующий контракт футболиста Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов подвел итоги турнира «ОЛИМП Кубок РФПЛ по киберфутболу», а также рассказал о сотрудничестве с Робертом «Ufenok77» Фахретдиновым.

Сергей «Kefir» Никифоров: К чемпионату России буду готовиться серьезно Киберфутболист «Спартака» Сергей «Kefir» Никифоров в интервью телеканалу «НАШ ФУТБОЛ» рассказал о своем выступлении на турнире «ОЛИМП Кубок РФПЛ по киберфутболу».

MarsTV Dota 2 League Spring 2017 перенесен на другую дату Организаторы MarsTV Dota 2 League Spring 2017 перенесли даты проведение турнира.

Геннадий Орлов: Соревнования по киберфутболу не должны проводиться параллельно с чемпионатом России Спортивный комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о киберфутболе.

Fnatic попала в топ-10 рейтинга лучших команд по CS:GO Портал HLTV.org обновил рейтинг лучших команд по Counter-Strike: Global Offensive.

Анатан «Ana» Фам достиг 9 000 MMR Мидер команды OG Анатан «Ana» Фам достиг отметки 9 000 MMR в одиночном рейтинге Dota 2.

Gambit Esports и FlipSid3 Tactics приглашены на ECS S3 Development League Организаторы ECS Season 3 Development League огласили список приглашенных команд на турнир.

Глава EA Sports станет директором футбольного клуба «Ливерпуль» Глава компании EA Sports Питер Мур займет пост исполнительного директора английского футбольного клуба «Ливерпуль».

Анонсировано место проведения Dota 2 Asia Championships 2017 Организаторы Dota 2 Asia Championships 2017 анонсировали место проведения турнира.

На Twitch появится возможность покупки игры На стриминговой платформе Twitch.tv появится возможность приобрести игру, сообщает портал gamesindustry.

Даниил «Zeus» Тесленко: Скины на перчатки — моя задумка Игрок команды Gambit Esports Даниил «Zeus» Тесленко в интервью сайту организации рассказал, что бы он изменил в Counter-Strike: Global Offensive.

Профессор Индианского университета назвал киберспорт профессией будущего Профессор Индианского университета в Блумингтоне Эдвард Кастронова назвал киберспорт профессией будущего.