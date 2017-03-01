Евгений Ловчев: Миранчук растет, а Чорлука – просто красава
Обозреватель «Советского спорта» Евгений Ловчев прокомментировал победу «Локомотива» в 1/4 финала Кубка России над «Тосно» (1:0).
– Хорошая, я бы сказал, игровая команда «Тосно», – говорит Ловчев. – Виден вкус к футболу, в который играл главный тренер Дмитрий Парфенов в «Спартаке». Не было игры на отбой, грамотно мяч в штрафную старались доставить. Это обученная команда.
У «Локо» проблемы остаются с нападением. Но, думаю, они все равно их решат. Команда старалась второй мяч забить, но «Тосно» грамотно защищался. И все равно «Локомотив» серьезно к Кубку отнесся, потому что у них нет перспектив что-то зацепить в чемпионате. Действовали не ярко, но надежно.
Мне очень понравилось, как Чорлука действовал, причем не только в игровом плане. В концовке, когда страсти закипели между Игорем Денисовым и Кашчеланом, он как миротворец выступил. Красава просто! Помните, как-то он схватил удаление? А в этот раз молодец. Видно было, что это лидер. И уважаемый человек.
Что касается Миранчука, он растет. Это уже не молоденький мальчик. Многое по делу, но ему еще играть и играть на высоком уровне. Задатки есть, без вопросов. И в сборной России со временем может появиться отличный плеймейкер, – сказал Ловчев.
Обзор Евгения Ловчева сегодняшних матчей 1/4 финала Кубка России – в ближайшее время на сайте «Советского спорта»
Матч
Голы
Миранчук А. 20 (1:0).
Состав
Локомотив: Гилерме, Пейчинович, Михалик (Кверквелия, 87), Чорлука, Денисов В., Янбаев, Миранчук А., Денисов И., Коломейцев (Баринов, 79), Фернандеш, Майкон (Ари, 71)
Тосно: Нигматуллин, Сухарев, Дугалич, Буйволов, Чиркин, Альшин (Кутьин, 80), Макаров (Милевский, 68), Богаев, Кашчелан, Мухаметшин, Заболотный
Предупреждения:
Денисов И., 90; Денисов В., 90 - Макаров, 26; Кашчелан, 49; Чиркин, 90
Судья:
Артём Чистяков (Россия)
Место и дата
01 марта 19:30, Локомотив, Текстовая трансляция