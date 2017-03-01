Евгений Ловчев: Миранчук растет, а Чорлука – просто красава

Обозреватель «Советского спорта» Евгений Ловчев прокомментировал победу «Локомотива» в 1/4 финала Кубка России над «Тосно» (1:0).

– Хорошая, я бы сказал, игровая команда «Тосно», – говорит Ловчев. – Виден вкус к футболу, в который играл главный тренер Дмитрий Парфенов в «Спартаке». Не было игры на отбой, грамотно мяч в штрафную старались доставить. Это обученная команда.

У «Локо» проблемы остаются с нападением. Но, думаю, они все равно их решат. Команда старалась второй мяч забить, но «Тосно» грамотно защищался. И все равно «Локомотив» серьезно к Кубку отнесся, потому что у них нет перспектив что-то зацепить в чемпионате. Действовали не ярко, но надежно.

Мне очень понравилось, как Чорлука действовал, причем не только в игровом плане. В концовке, когда страсти закипели между Игорем Денисовым и Кашчеланом, он как миротворец выступил. Красава просто! Помните, как-то он схватил удаление? А в этот раз молодец. Видно было, что это лидер. И уважаемый человек.

Что касается Миранчука, он растет. Это уже не молоденький мальчик. Многое по делу, но ему еще играть и играть на высоком уровне. Задатки есть, без вопросов. И в сборной России со временем может появиться отличный плеймейкер, – сказал Ловчев.

Обзор Евгения Ловчева сегодняшних матчей 1/4 финала Кубка России – в ближайшее время на сайте «Советского спорта»