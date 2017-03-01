«СКА-Нева» обыграла «Рязань» и одержала третью победу в серии
«СКА-Нева» в третьем
матче первого раунда плей-офф ВХЛ обыграла на выезде «Рязань» со счетом 3:2.
В составе армейцев отличились Максим Мальцев, Дмитрий Юдин и
Иван Ларичев. У хозяев шайбы забросили Александр Денежкин и Владимир Карпов.
Напомним, счет в серии стал 3-0 в пользу «СКА-Невы». Следующий матч состоится 2 марта в Рязани и начнется в 19:00.
Матч
Рязань - СКА-Нева - 2:3 (0:1, 1:1, 1:1)
Голы:
Мальцев М. (Чуркин), 3:05 (0:1). Денежкин (Коренков), 24:45 (1:1). Юдин (Жихарёв, Мальцев М.), 37:33 (1:2 - бол.). Карпов (Филатов), 48:31 (2:2). Ларичев (Юдин), 48:31 (2:3).
Место и дата
01 марта 19:00, Олимпийский, Онлайн-трансляция
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