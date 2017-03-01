«СКА-Нева» обыграла «Рязань» и одержала третью победу в серии

Дмитрий Юдин: Не собираюсь свое место в СКА отдавать просто так, так что будем конкурировать с Зубом

Защитник «СКА-Невы» Дмитрий Юдин в беседе с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге» поделился впечатлениями от победы над «Барсом» (3:2 Б), а также о конкуренции с Артемом Зубом в СКА.