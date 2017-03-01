Гендиректор «Тосно»: «Локомотив» возрождается и скоро будет бороться за первые места
Генеральный директор «Тосно» Вячеслав Матюшенко поделился мнением о поражении от «Локомотива» (0:1) в четвертьфинале Кубка России.
- Считаю, мы показали достойный футбол. Особенно учитывая класс соперника. «Локомотив» - очень серьезная команда, которая находится не на своем месте. С такими футболистами они должны быть в призах, как минимум. Физически мы не уступили сопернику, а иногда даже прессинговали и создавали моменты.
- Почувствовали, что готовы играть в Премьер-лиге?
- У нас еще не было ряда игроков основного состава. Чтобы достойно смотреться в РФПЛ, нам нужно провести побольше встреч с такими соперниками как «Локомотив». Получим опыт, добавим исполнителей и сможем играть на равных.
- После матча на стадионе был салют: «Локомотив» был так рад победе над вами.
- Приятная атмосфера. Видно, как переживают местные болельщики. Считаю, что «Локомотив» возрождается, не за горами то время, когда железнодорожники будут бороться за первые места, - передает слова Матюшенко корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».
Напомним,
матч «Локомотив» - «Тосно» закончился победой москвичей со счетом 1:0. Отличился Алексей Миранчук.
В полуфинале «Локомотив» сыграет с «Уфой».
Матч
Голы
Миранчук А. 20 (1:0).
Состав
Локомотив: Гилерме, Пейчинович, Михалик (Кверквелия, 87), Чорлука, Денисов В., Янбаев, Миранчук А., Денисов И., Коломейцев (Баринов, 79), Фернандеш, Майкон (Ари, 71)
Тосно: Нигматуллин, Сухарев, Дугалич, Буйволов, Чиркин, Альшин (Кутьин, 80), Макаров (Милевский, 68), Богаев, Кашчелан, Мухаметшин, Заболотный
Предупреждения:
Денисов И., 90; Денисов В., 90 - Макаров, 26; Кашчелан, 49; Чиркин, 90
Судья:
Артём Чистяков (Россия)
Место и дата
01 марта 19:30, Локомотив, Текстовая трансляция