Гендиректор «Тосно»: «Локомотив» возрождается и скоро будет бороться за первые места

Генеральный директор «Тосно» Вячеслав Матюшенко поделился мнением о поражении от «Локомотива» (0:1) в четвертьфинале Кубка России.

- Считаю, мы показали достойный футбол. Особенно учитывая класс соперника. «Локомотив» - очень серьезная команда, которая находится не на своем месте. С такими футболистами они должны быть в призах, как минимум. Физически мы не уступили сопернику, а иногда даже прессинговали и создавали моменты.

- Почувствовали, что готовы играть в Премьер-лиге?

- У нас еще не было ряда игроков основного состава. Чтобы достойно смотреться в РФПЛ, нам нужно провести побольше встреч с такими соперниками как «Локомотив». Получим опыт, добавим исполнителей и сможем играть на равных.

- После матча на стадионе был салют: «Локомотив» был так рад победе над вами.

- Приятная атмосфера. Видно, как переживают местные болельщики. Считаю, что «Локомотив» возрождается, не за горами то время, когда железнодорожники будут бороться за первые места, - передает слова Матюшенко корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, матч «Локомотив» - «Тосно» закончился победой москвичей со счетом 1:0. Отличился Алексей Миранчук.

В полуфинале «Локомотив» сыграет с «Уфой».