Александр Бубнов: Вероятность чемпионства «Спартака» – 70%

Футбольный эксперт, бывший защитник «Спартака» Александр Бубнов оценил шансы команды на чемпионский титул.

«Спартаку» еще нужно стать чемпионом. На данный момент вероятность – 70 процентов, но это цифра будет меняться от тура к туру. У красно-белых очень тяжелый календарь, так же и у «Зенита». А ЦСКА проведет 8 из 13 матчей на своем поле», – приводит слова Бубнова Sportbox.ru.

Напомним, «Спартак» лидирует в чемпионате России, имея в активе 40 очков в 17 играх.