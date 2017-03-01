Александр Бубнов: Вероятность чемпионства «Спартака» – 70%
Футбольный эксперт, бывший защитник
«Спартака» Александр Бубнов оценил шансы команды на чемпионский титул.
«Спартаку» еще нужно стать чемпионом.
На данный момент вероятность – 70 процентов, но это цифра будет
меняться от тура к туру. У красно-белых очень тяжелый календарь,
так же и у «Зенита». А ЦСКА проведет 8
из 13 матчей на своем поле», – приводит слова Бубнова Sportbox.ru.
Напомним, «Спартак» лидирует в чемпионате России,
имея в активе 40 очков в 17 играх.
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