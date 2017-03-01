Московское «Динамо» переиграло «Торпедо» и вышло в полуфинал конференции
Хоккеисты московского «Динамо» на своей площадке оказались сильнее «Торпедо» (3:1) в пятом матче 1/8 финала Кубка Гагарина.
Заброшенными шайбами у «Динамо» отметились Яков Рылов, Артем Федоров и Алексей Терещенко. У автозаводцев точный бросок на счету Кирилла Уракова.
«Динамо» одержало четвертую победу в серии и вышло в полуфинал конференции, где встретится со СКА. Первый матч серии пройдет 8 марта в Санкт-Петербурге.
Кубок Гагарина
Западная конференция
1/8 финала
Пятый матч
Счет в серии: 4-1
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