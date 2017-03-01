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Московское «Динамо» переиграло «Торпедо» и вышло в полуфинал конференции

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Хоккеисты московского «Динамо» на своей площадке оказались сильнее «Торпедо» (3:1) в пятом матче 1/8 финала Кубка Гагарина.

Заброшенными шайбами у «Динамо» отметились Яков Рылов, Артем Федоров и Алексей Терещенко. У автозаводцев точный бросок на счету Кирилла Уракова.

«Динамо» одержало четвертую победу в серии и вышло в полуфинал конференции, где встретится со СКА. Первый матч серии пройдет 8 марта в Санкт-Петербурге.

Кубок Гагарина
Западная конференция
1/8 финала
Пятый матч

Матч

Динамо - Торпедо - 3:1 (1:0, 1:0, 1:1)

Голы:

Рылов (Цветков, Фёдоров), 16:00 (1:0). Фёдоров (Цветков), 37:42 (2:0). Ураков (Кулёмин, Рассказов), 52:12 (2:1). Терещенко (Кутейкин), 59:28 (3:1).

Место и дата

01 марта 19:30, ВТБ Ледовый дворец, Онлайн-трансляция

Счет в серии: 4-1

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