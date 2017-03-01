Александр Бубнов: «Зениту» нужны более качественные центральные защитники
Футбольный эксперт Александр Бубнов считает, что «Зениту»
не хватает классных центральных защитников.
- Почему «Зенит» не купил
защитника на смену Гараю? Пара Кришито-Нету выглядит слабо даже по российским
меркам…
— На мой взгляд, это ошибка. Иванович? Он все-таки запомнился в «Челси» по выступлениям на краю защиты. Новосельцев? Он выглядел неплохо в «Ростове» при схеме с тремя центральными защитниками, причем он не был непосредственно в центре — обороной руководил Навас.
В схеме
с двумя центральными защитниками Новосельцев не так надежен,
да еще и не адаптирован. В любом случае его никак нельзя
сравнить с Гараем. «Зениту» нужны более качественные центральные
защитники. Геннадий Сергеевич Орлов на днях вообще сказал, что в «Зените»
все позиции проблемные, - цитирует Бубнова Sportbox.ru.
Напомним, «Зенит» занимает второе место в
чемпионате России, имея в активе 35 очков в 17 матчах. У лидирующего «Спартака»
на пять очков больше.