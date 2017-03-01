Александр Бубнов: «Зениту» нужны более качественные центральные защитники

Футбольный эксперт Александр Бубнов считает, что «Зениту» не хватает классных центральных защитников.

- Почему «Зенит» не купил защитника на смену Гараю? Пара Кришито-Нету выглядит слабо даже по российским меркам…

— На мой взгляд, это ошибка. Иванович? Он все-таки запомнился в «Челси» по выступлениям на краю защиты. Новосельцев? Он выглядел неплохо в «Ростове» при схеме с тремя центральными защитниками, причем он не был непосредственно в центре — обороной руководил Навас.

В схеме с двумя центральными защитниками Новосельцев не так надежен, да еще и не адаптирован. В любом случае его никак нельзя сравнить с Гараем. «Зениту» нужны более качественные центральные защитники. Геннадий Сергеевич Орлов на днях вообще сказал, что в «Зените» все позиции проблемные, - цитирует Бубнова Sportbox.ru.

Напомним, «Зенит» занимает второе место в чемпионате России, имея в активе 35 очков в 17 матчах. У лидирующего «Спартака» на пять очков больше.