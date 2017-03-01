Неманья Пейчинович: С «Уфой» нам не будет легко
Защитник «Локомотива» Неманья Пейчинович поделился мнением о сопернике в полуфинале Кубка России.
– С «Уфой» нам не будет легко. Но пока не думаем об этом противостоянии. Впереди чемпионат. Готовимся к каждой следующей игре шаг за шагом. Давайте не торопиться, – сказал защитник.
Напомним, матч 1/4 финала «Локомотив» – «Тосно» закончился победой москвичей со счетом 1:0. Отличился Алексей Миранчук.
Матч
Голы
Миранчук А. 20 (1:0).
Состав
Локомотив: Гилерме, Пейчинович, Михалик (Кверквелия, 87), Чорлука, Денисов В., Янбаев, Миранчук А., Денисов И., Коломейцев (Баринов, 79), Фернандеш, Майкон (Ари, 71)
Тосно: Нигматуллин, Сухарев, Дугалич, Буйволов, Чиркин, Альшин (Кутьин, 80), Макаров (Милевский, 68), Богаев, Кашчелан, Мухаметшин, Заболотный
Предупреждения:
Денисов И., 90; Денисов В., 90 - Макаров, 26; Кашчелан, 49; Чиркин, 90
Судья:
Артём Чистяков (Россия)
Место и дата
01 марта 19:30, Локомотив, Текстовая трансляция