Ари: Думал, буду спокоен, но не смог сдержать эмоций

Нападающий «Локомотива» Ари рассказал о первом матче за клуб. Сегодня москвичи победили «Тосно» (1:0) в матче 1/4 финала Кубка России.

- Что о дебюте за «Локо» скажете? Удался?

- Ох, думал, что буду спокоен. Но не смог сдержать эмоций. Рад, что вернулся в Москву, очень хотел забить первый гол за «Локомотив». И, конечно, рад, что мы добились победы.

- Как вас приняли бразильцы «Локо»?

- Очень хорошо! Как впрочем и все остальные.

- Вам нужно еще время для адаптации?

- Думаю, нет. Уже чувствую себя в команде как дома.

- Вы себе цель до конца наметили? Например, забить 5 мячей?

- Нет, главное, помогать команде, быть полезным. Личная статистика не так важна.

- Расскажите, почему ваш переход в «Локо» был таким стремительным?

- Сначала не хотел комментировать ничего, что связано с «Краснодаром». Мне было грустно от некоторых вещей, которые случились со мной. Но все-таки я смог уйти. И это хорошо для меня. Доказательство тому - победа в кубковом матче.

В полуфинале турнира «Локомотив» сыграет с «Уфой».