Ари: Думал, буду спокоен, но не смог сдержать эмоций
Нападающий «Локомотива» Ари рассказал о первом матче за клуб. Сегодня москвичи победили «Тосно» (1:0) в матче 1/4 финала Кубка России.
- Что о дебюте за «Локо» скажете? Удался?
- Ох, думал, что буду спокоен. Но не смог сдержать эмоций. Рад, что вернулся в Москву, очень хотел забить первый гол за «Локомотив». И, конечно, рад, что мы добились победы.
- Как вас приняли бразильцы «Локо»?
- Очень хорошо! Как впрочем и все остальные.
- Вам нужно еще время для адаптации?
- Думаю, нет. Уже чувствую себя в команде как дома.
- Вы себе цель до конца наметили? Например, забить 5 мячей?
- Нет, главное, помогать команде, быть полезным. Личная статистика не так важна.
- Расскажите, почему ваш переход в «Локо» был таким стремительным?
- Сначала не хотел комментировать ничего, что связано с «Краснодаром». Мне было грустно от некоторых вещей, которые случились со мной. Но все-таки я смог уйти. И это хорошо для меня. Доказательство тому - победа в кубковом матче.
В полуфинале турнира «Локомотив» сыграет с «Уфой».
Матч
Голы
Миранчук А. 20 (1:0).
Состав
Локомотив: Гилерме, Пейчинович, Михалик (Кверквелия, 87), Чорлука, Денисов В., Янбаев, Миранчук А., Денисов И., Коломейцев (Баринов, 79), Фернандеш, Майкон (Ари, 71)
Тосно: Нигматуллин, Сухарев, Дугалич, Буйволов, Чиркин, Альшин (Кутьин, 80), Макаров (Милевский, 68), Богаев, Кашчелан, Мухаметшин, Заболотный
Предупреждения:
Денисов И., 90; Денисов В., 90 - Макаров, 26; Кашчелан, 49; Чиркин, 90
Судья:
Артём Чистяков (Россия)
Место и дата
01 марта 19:30, Локомотив, Текстовая трансляция