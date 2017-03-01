«ПСЖ» обыграл «Ньор» и вышел в 1/4 финала Кубка Франции
Матч 1/8 финала Кубка Франции между «Ньором»
и «ПСЖ» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 2:0 в пользу «ПСЖ».
В составе победителей отличились Хавьер
Пасторе и Эдинсон Кавани. Параллельно завершился еще один матч этой стадии. «Кейвийи» дома уступил «Генгаму» (1:2). Соперники победителей станут
известны позднее.
Кубок Франции
1/8 финал
Матч
Голы
Пасторе 78 (0:1). Кавани 90 (0:2).
Судья:
Бартоломью Варела (Франция)
Место и дата
01 марта 20:30, Рене Гайяр, Онлайн-трансляция
Матч
Голы
Менди 59 (0:1). де Паув 61 (0:2). Виньо 90 (1:2).
Судья:
Николя Райнвилль (Франция)
Место и дата
01 марта 20:30, Робер Дюшон, Онлайн-трансляция
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