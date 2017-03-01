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«ПСЖ» обыграл «Ньор» и вышел в 1/4 финала Кубка Франции

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч 1/8 финала Кубка Франции между «Ньором» и «ПСЖ» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 2:0 в пользу «ПСЖ».

В составе победителей отличились Хавьер Пасторе и Эдинсон Кавани. Параллельно завершился еще один матч этой стадии. «Кейвийи» дома уступил «Генгаму» (1:2). Соперники победителей станут известны позднее.

Кубок Франции

1/8 финал

Матч

Ньор - ПСЖ - 0:2 (0:0)

Голы

Пасторе 78 (0:1). Кавани 90 (0:2).

Судья:

Бартоломью Варела (Франция)

Место и дата

01 марта 20:30, Рене Гайяр, Онлайн-трансляция

Матч

Кевийи - Генгам - 1:2 (0:0)

Голы

Менди 59 (0:1). де Паув 61 (0:2). Виньо 90 (1:2).

Судья:

Николя Райнвилль (Франция)

Место и дата

01 марта 20:30, Робер Дюшон, Онлайн-трансляция

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