Олег Шатов: С Луческу у меня нет проблем, рабочая атмосфера

Полузащитник «Зенита» Олег Шатов поделился ожиданиями от матча чемпионата России против ЦСКА.

- Как переживаете свое положение в команде?

- Спокойно. Ничего страшного не происходит.

- Как ваше здоровье?

- Оправился от мелких болячек, сейчас тренируюсь в полном объеме и без ограничений. Наберу форму и буду ждать своего шанса.

- Какие у вас отношения с Мирчей Луческу?

- У нас нет никаких проблем, рабочая атмосфера, - приводит слова Шатова корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, петербургский клуб после 17 туров занимает второе место в турнирной таблице, имея в активе 35 очков. Армейцы идут на третьем месте и отстают на три очка.

Матч ЦСКА - «Зенит» пройдет 4 марта в Москве и начнется в 16:30. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию.

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