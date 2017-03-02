Олег Шатов: С Луческу у меня нет проблем, рабочая атмосфера
Полузащитник «Зенита» Олег Шатов поделился ожиданиями от матча чемпионата России против ЦСКА.
- Как переживаете свое положение в команде?
- Спокойно. Ничего страшного не происходит.
- Как ваше здоровье?
- Оправился от мелких болячек, сейчас тренируюсь в полном объеме и без ограничений. Наберу форму и буду ждать своего шанса.
- Какие у вас отношения с Мирчей Луческу?
- У нас нет никаких проблем, рабочая атмосфера, - приводит слова Шатова корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».
Напомним, петербургский клуб после 17 туров занимает второе место в турнирной таблице, имея в активе 35 очков. Армейцы идут на третьем месте и отстают на три очка.
Матч ЦСКА - «Зенит» пройдет 4 марта в Москве и начнется в 16:30. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию.
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Матч
Место и дата
04 марта 16:30, ВЭБ-Арена, Текстовая трансляция