«Боруссия» (М) обыграла «Гамбург» и вышла в полуфинал Кубка Германии
Матч 1/4 финала Кубка Германии между «Гамбургом»
и «Боруссией» из Менхенгладбаха завершился победой гостей. Итоговый счет матча –
2:1 в пользу «Боруссии».
Оба мяча у гостей были забиты с пенальти.
Отличились Ларс Штиндль и Раффаэль. У «Гамбурга» гол в активе Бобби Вуда.
Соперник «Боруссии» по полуфиналу определится позднее.
Кубок Германии
1/4 финала
Матч
Гамбург - Боруссия М - 1:2 (0:0)
Голы
Штиндль 53 (0:1 - пен.). Раффаэл 61 (0:2 - пен.). Вуд 90 (1:2).
Состав
Гамбург: Адлер, Сакаи, Острзолек, Маврай, Пападопулос, Юнг (Костич, 70), Хант, Мюллер (Уолес, 70), Холтби, Экдаль, Вуд
Боруссия М: Зоммер, Кристенсен, Вестергор, Вендт, Янчке, Хофманн (Джонсон, 76), Херрманн, Дауд (Штробль, 82), Крамер, Раффаэл (Хан, 86), Штиндль
Предупреждения:
нет - Херрманн, 83
Судья:
Марко Фритц (Германия)
Место и дата
01 марта 20:30, Имтех Арена, Онлайн-трансляция