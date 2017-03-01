Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Рубин1 : 0Сибирь
Хоккей  Динамо Москва3 : 1Торпедо
Футбол  Лацио0 : 0Рома
Футбол  Локомотив1 : 0Тосно
Футбол  Бавария2 : 0Шальке 04
Футбол  Реал- : -Лас-Пальмас
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Боруссия» (М) обыграла «Гамбург» и вышла в полуфинал Кубка Германии

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч 1/4 финала Кубка Германии между «Гамбургом» и «Боруссией» из Менхенгладбаха завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 2:1 в пользу «Боруссии».

Оба мяча у гостей были забиты с пенальти. Отличились Ларс Штиндль и Раффаэль. У «Гамбурга» гол в активе Бобби Вуда. Соперник «Боруссии» по полуфиналу определится позднее.

Кубок Германии

1/4 финала

Матч

Гамбург - Боруссия М - 1:2 (0:0)

Голы

Штиндль 53 (0:1 - пен.). Раффаэл 61 (0:2 - пен.). Вуд 90 (1:2).

Состав

Гамбург: Адлер, Сакаи, Острзолек, Маврай, Пападопулос, Юнг (Костич, 70), Хант, Мюллер (Уолес, 70), Холтби, Экдаль, Вуд

Боруссия М: Зоммер, Кристенсен, Вестергор, Вендт, Янчке, Хофманн (Джонсон, 76), Херрманн, Дауд (Штробль, 82), Крамер, Раффаэл (Хан, 86), Штиндль

Предупреждения:

нет - Херрманн, 83

Судья:

Марко Фритц (Германия)

Место и дата

01 марта 20:30, Имтех Арена, Онлайн-трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Кубок Германии. 1/4 финала. «Гамбург» - «Боруссия» М, «Бавария» - «Шальке». ОнлайнВсе матчи Кубка Германии по футболу на сайте «Советского спорта».Спастись после 0:3. С кем можно сравнить «Урал» в Европе?Спастись после 0:3. С кем можно сравнить «Урал» в Европе?Те безумцы, которые поставили ставку на то, что с 0:3 «Урал» сумеет отыграться у «Краснодара», запомнят вчерашний вечер на всю жизнь.Разорение орлиного гнезда. Обзор 22-го тура бундеслигиРазорение орлиного гнезда. Обзор 22-го тура бундеслиги«Советский спорт» рассказывает об очередном туре чемпионата Германии и драме известного вратаря.«Боруссия» (М) обыграла «Ингольштадт»Матч 22-го тура чемпионата Германии между «Ингольштадтом» и «Боруссией» (Менхенгладбах) завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 2:0 в пользу «Боруссии».Рене Адлер: «Гамбург» не должен проигрывать со счетом 0:8Бывший вратарь сборной Германии Рене Адлер прокомментировал разгромное поражение «Гамбурга» в гостевом матче с «Баварией» (0:8).Нойер провел сотый матч «на ноль» за «Баварию» в бундеслигеМатч 22-го тура бундеслиги с «Гамбургом» (8:0) стал для голкипера «Баварии» Мануэля Нойера сотым «сухим» в чемпионатах Германии в составе клуба.Томас Мюллер: В какой-то момент все стало получаться само собойФорвард «Баварии» Томас Мюллер подвел итоги крупной победы над «Гамбургом» (8:0) в матче 22-го тура бундеслиги на «Альянц-Арене».Карло Анчелотти: Я не ожидал, что все получится так хорошоГлавный тренер «Баварии» Карло Анчелотти поделился впечатлениями после матча против «Гамбурга» в 22-м туре чемпионата Германии. Напомним, что его команда победила со счетом 8:0.«Бавария» обыграла «Гамбург» со счетом 8:0 второй раз за два года«Бавария» обыграла «Гамбург» со счетом 8:0 второй раз за два годаСегодня в матче 22-го тура немецкой бундеслиги «Бавария» дома разгромила «Гамбург» со счетом 8:0.«Бавария» отправила восемь безответных мячей в ворота «Гамбурга»«Бавария» дома крупно обыграла «Гамбург» (8:0) в 22-м туре чемпионата Германии.«Ростов» сыграет с «Манчестер Юнайтед», «Краснодар» – с «Сельтой». Итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы«Ростов» сыграет с «Манчестер Юнайтед», «Краснодар» – с «Сельтой». Итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги ЕвропыСегодня в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы-2016/17. Своих соперников узнали «Ростов» и «Краснодар».Хет-трик Штиндля помог «Боруссии» М выбить «Фиорентину» из ЛЕХет-трик Штиндля помог «Боруссии» М выбить «Фиорентину» из ЛЕВ ответном матче 1/16 финала Лиги Европы менхенгладбахская «Боруссия» на выезде обыграла итальянскую «Фиорентину» со счетом 4:2.Форвард «Гамбурга» Ласогга может перейти в российский клубНападающий «Гамбурга» Пьер-Мишель Ласогга может продолжить карьеру в одном из российских клубов.РБ «Лейпциг» обыграл гладбахскую «Боруссию»«Боруссия» из Менхенгладбаха дома уступила команде РБ «Лейпциг» (1:2) в 21-м туре чемпионата Германии.«Боруссия» (М) дома уступила «Фиорентине» в Лиге ЕвропыПервый матч 1/16 финала Лиги Европы между «Боруссией» (Менхенгладбах) и «Фиорентиной» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 1:0 в пользу «Фиорентины».«РБ Лейпциг» дома уступил «Гамбургу»Матч 20-го тура чемпионата Германии между «РБ Лейпциг» и «Гамбургом» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 3:0 в пользу «Гамбурга».«Гамбург» обыграл «Кельн» и вышел в 1/4 финала Кубка ГерманииМатч 1/8 финала Кубка Германии между «Гамбургом» и «Кельном» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча - 2:0 в пользу «Гамбурга».«Гамбург» обыграл «Байер» в матче 19-го тура БундеслигиВ матче 19-го тура Бундеслиги «Гамбург» на своем поле обыграл «Байер» со счетом 1:0.Полузащитник сборной Бразилии Уолас стал игроком «Гамбурга»Полузащитник сборной Бразилии Уолас стал игроком «Гамбурга»Полузащитник «Гремио» и сборной Бразилии Уолас переше в «Гамбург», сообщает пресс-служба немецкого клуба.«Боруссия» из Менхенгладбаха победила «Байер», проигрывая 0:2«Байер» потерпел поражение от «Боруссии» из Менхенгладбаха (2:3) в матче 18-го тура бундеслиги на стадионе «БайАрена» в Леверкузене.
Главные новости
Хоккей
Московское «Динамо» переиграло «Торпедо» и вышло в полуфинал конференции
Футбол
«Локомотив» обыграл «Тосно» и вышел в полуфинал Кубка России
Хоккей
В полуфиналах Западной конференции ЦСКА сыграет с «Локомотивом», СКА – с «Динамо»
Футбол
Алексей Миранчук: Очень рад, что болельщики поддерживали
Футбол
«ПСЖ» обыграл «Ньор» и вышел в 1/4 финала Кубка Франции
Футбол
Ари: Думал, буду спокоен, но не смог сдержать эмоций
Футбол
Младен Кашчелан: В первом тайме получил в лицо от Денисова, но судья никаких карточек не показал
Футбол
Юрий Семин: Не знаю, кого просматривал скаут «Манчестер Юнайтед». Там вроде тренер на месте
Футбол
Александр Бубнов: Вероятность чемпионства «Спартака» – 70%
Футбол
Дмитрий Парфенов: «Тосно» показало добротный футбол, но против нас играла команда премьер-лиги
все новости
Боруссия М
Боруссия Мкалендарьстатистика
Гамбург
Гамбургкалендарьстатистика
кубок германии по хоккею
кубок германии по хоккею