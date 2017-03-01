Алексей Миранчук: Очень рад, что болельщики поддерживали

Полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук прокомментировал победу над «Тосно» (1:0) в четвертьфинале Кубка России. Миранчук стал автором единственного гола.

– Я просто очень рад, что забил. Вот и все. Очень рад, что болельщики поддерживали. Сейчас я в «Локомотиве» и стараюсь принести команде результат.

Первая официальная игра, было тяжело. Дай Бог, чтобы побеждали 1:0 и не проигрывали. Буду очень рад. 10-е место? Будем работать, никого это положение не устраивает.

– Где вы продолжите карьеру?

– Без комментариев.

В полуфинале турнира «Локомотив» сыграет с «Уфой».