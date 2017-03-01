Алексей Миранчук: Очень рад, что болельщики поддерживали
Полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук прокомментировал победу над «Тосно» (1:0) в четвертьфинале Кубка России. Миранчук стал автором единственного гола.
– Я просто очень рад, что забил. Вот и все. Очень рад, что болельщики поддерживали. Сейчас я в «Локомотиве» и стараюсь принести команде результат.
Первая официальная игра, было тяжело. Дай Бог, чтобы побеждали 1:0 и не проигрывали. Буду очень рад. 10-е место? Будем работать, никого это положение не устраивает.
– Где вы продолжите карьеру?
– Без комментариев.
В полуфинале турнира «Локомотив» сыграет с «Уфой».
Матч
Голы
Миранчук А. 20 (1:0).
Состав
Локомотив: Гилерме, Пейчинович, Михалик (Кверквелия, 87), Чорлука, Денисов В., Янбаев, Миранчук А., Денисов И., Коломейцев (Баринов, 79), Фернандеш, Майкон (Ари, 71)
Тосно: Нигматуллин, Сухарев, Дугалич, Буйволов, Чиркин, Альшин (Кутьин, 80), Макаров (Милевский, 68), Богаев, Кашчелан, Мухаметшин, Заболотный
Предупреждения:
Денисов И., 90; Денисов В., 90 - Макаров, 26; Кашчелан, 49; Чиркин, 90
Судья:
Артём Чистяков (Россия)
Место и дата
01 марта 19:30, Локомотив, Текстовая трансляция