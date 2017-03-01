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Алексей Кудашов: Серия с минским «Динамо» получилась тяжелой

Источник:  ХК «Динамо» (Минск)Комментарии

Главный тренер «Локомотива» Алексей Кудашов поделился впечатлениями после матча против минского «Динамо» в первом раунде плей-офф КХЛ. Напомним, что его команда победила 4:1 и выиграла серию с аналогичным счетом.

«Хочу поздравить болельщиков с победой. Также хочу поблагодарить Крэйга и его команду за хорошую и тяжелую серию. Да, иногда счета были крупными, но они не отражали всей борьбы на льду.  Крэйг правильно подметил, что мы воспользовались своими моментами. Еще в этой серии у нас работало большинство, наверное, за счет этого мы и победили. Но серия получилась очень тяжелой. Соперник, я считаю, был очень-очень сильным», - цитирует Кудашова официальный сайт минского «Динамо».

В составе «Локо» отличились Стаффан Кронвалль, Павел Коледов, Брэндон Козун и Максим Тальбо, который забросил шайбу на последней минуте третьего периода. У «Динамо» гол в активе Роба Клинкхаммера.

Таким образом, «Локо» выиграл серию со счетом 4-1 и вышел в следующий раунд. Следующим соперником ярославцев будет ЦСКА.

КХЛ
Плей-офф
Западная конференция
Первый раунд
Пятый матч

Матч

Локомотив - Динамо Мн - 4:1 (1:1, 1:0, 2:0)

Голы:

Клинкхаммер (Коробов), 11:47 (0:1). Крунвалль (Контиола, Козун), 17:09 (1:1). Коледов (Локтионов, Лугин), 35:14 (2:1). Козун (Крунвалль), 50:38 (3:1). Тальбо (Контиола, Козун), 59:24 (4:1).

Место и дата

01 марта 19:00, Арена-2000-Локомотив, Онлайн-трансляция

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