Алексей Кудашов: Серия с минским «Динамо» получилась тяжелой
Главный тренер «Локомотива» Алексей
Кудашов поделился впечатлениями после матча против минского «Динамо» в первом
раунде плей-офф КХЛ. Напомним, что его команда победила 4:1 и выиграла серию с
аналогичным счетом.
«Хочу поздравить болельщиков с победой.
Также хочу поблагодарить Крэйга и его команду за хорошую и тяжелую серию. Да,
иногда счета были крупными, но они не отражали всей борьбы на льду. Крэйг
правильно подметил, что мы воспользовались своими моментами. Еще в этой серии у
нас работало большинство, наверное, за счет этого мы и победили. Но серия
получилась очень тяжелой. Соперник, я считаю, был очень-очень сильным», -
цитирует Кудашова официальный сайт минского «Динамо».
В составе «Локо» отличились Стаффан Кронвалль, Павел Коледов, Брэндон Козун
и Максим Тальбо, который забросил шайбу на последней минуте третьего периода. У
«Динамо» гол в активе Роба Клинкхаммера.
Таким образом, «Локо» выиграл серию со счетом 4-1 и вышел в следующий
раунд. Следующим соперником ярославцев будет ЦСКА.
КХЛ
Плей-офф
Западная конференция
Первый раунд
Пятый матч
Матч
Локомотив - Динамо Мн - 4:1 (1:1, 1:0, 2:0)
Голы:
Клинкхаммер (Коробов), 11:47 (0:1). Крунвалль (Контиола, Козун), 17:09 (1:1). Коледов (Локтионов, Лугин), 35:14 (2:1). Козун (Крунвалль), 50:38 (3:1). Тальбо (Контиола, Козун), 59:24 (4:1).
Место и дата
01 марта 19:00, Арена-2000-Локомотив, Онлайн-трансляция