Алексей Кудашов: Серия с минским «Динамо» получилась тяжелой

Главный тренер «Локомотива» Алексей Кудашов поделился впечатлениями после матча против минского «Динамо» в первом раунде плей-офф КХЛ. Напомним, что его команда победила 4:1 и выиграла серию с аналогичным счетом.

«Хочу поздравить болельщиков с победой. Также хочу поблагодарить Крэйга и его команду за хорошую и тяжелую серию. Да, иногда счета были крупными, но они не отражали всей борьбы на льду. Крэйг правильно подметил, что мы воспользовались своими моментами. Еще в этой серии у нас работало большинство, наверное, за счет этого мы и победили. Но серия получилась очень тяжелой. Соперник, я считаю, был очень-очень сильным», - цитирует Кудашова официальный сайт минского «Динамо».

В составе «Локо» отличились Стаффан Кронвалль, Павел Коледов, Брэндон Козун и Максим Тальбо, который забросил шайбу на последней минуте третьего периода. У «Динамо» гол в активе Роба Клинкхаммера.

Таким образом, «Локо» выиграл серию со счетом 4-1 и вышел в следующий раунд. Следующим соперником ярославцев будет ЦСКА.

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