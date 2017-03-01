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Олег Иванов – Адилсону: Ты один из лучших футболистов, с кем мне доводилось играть

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Полузащитник «Терека» Олег Иванов попрощался с бразильским хавбеком грозненской команды Адилсоном Варкеном.

– Хочу пожелать тебе удачи, бро. Ты один из лучших футболистов, с кем мне доводилось играть! Умный, техничный, можно перечислять очень долго все то, что ты умеешь! Буду скучать по тебе, 5 лет вместе! Удачи тебе, здоровья тебе и твоим близким! – написал Иванов в своем инстаграме.

Напомним, 30-летний бразилец обратился к руководству клуба с просьбой расторгнуть контракт по обоюдному согласию сторон по семейным обстоятельствам, и «Терек» пошел ему навстречу.

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