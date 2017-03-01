Петерис Скудра: Это тяжелое поражение для нас, потому что мои ребята играли здорово

Главный тренер «Торпедо» Петерис Скудра – о поражении от московского «Динамо» в первом раунде Кубка Гагарина.

– Не забили мы сегодня свои моменты в начале матча, – заявил Скудра после поражения. – Хотя можно и нужно было забивать в пустые ворота. А потом мы слишком часто играли в меньшинстве. Очень много. По ряду причин… И, конечно, «Динамо» нас там переламывало. Но когда мы играли «5 на 5»… Все делали здорово! И не только в этом матче, во всей серии. Упрекнуть ребят в чем-то серьезном и конкретном я не могу. С самоотдачей все было в порядке.

Очень обидно, что пару матчей мы уступили в овертайме из-за нелепых ошибок. В этом смысле это тяжелое поражение. Но ребята играли хорошо, – сказал Скудра.

Напомним, что проиграв в пятом матче, «Торпедо» уступило и в серии – 1-4.