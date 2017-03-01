В полуфиналах Западной конференции ЦСКА сыграет с «Локомотивом», СКА – с «Динамо»
Определились все участники полуфиналов
Западной конференции в рамках плей-офф КХЛ.
ЦСКА сыграет с «Локомотивом», а СКА будет
противостоять московскому «Динамо». Напомним, что на предыдущей стадии «Локомотив»
обыграл минское «Динамо» (4:1), а московское «Динамо» с аналогичным счетом в
серии переиграло «Торпедо». ЦСКА и СКА обыграли, соответственно, «Йокерит» и «Витязь»
с общим счетом 4:0.
КХЛ. Плей-офф
Западная конференция
1/2 финала
ЦСКА – «Локомотив»
СКА – «Динамо» (Москва)
Матчи пройдут 8, 10, 12, 14 марта
и при необходимости 16, 18 и 20 марта.
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