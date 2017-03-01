Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Биатлон  Спринт. Женщины
Хоккей  Трактор- : -Барыс
Хоккей  Ак Барс- : -Салават Юлаев
Хоккей  Авангард- : -Адмирал
Хоккей  Металлург- : -Куньлунь
Футбол  Депортиво- : -Атлетико
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Барселона» разгромила «Спортинг» благодаря голам Суареса, Неймара и Месси

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч 25-го тура чемпионата Испании между «Барселоной» и «Спортингом» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 6:1 в пользу «Барселоны».

В составе победителей отличились звездное трио нападающих Лионель Месси – Луис Суарес – Неймар. Суарес забил дважды, но некоторые источники записали его первый мяч как автогол Хуана Родригеса. Еще по голу в активе Пако Алькасера и Ивана Ракитича. У «Спортинга» забил Карлос Кастро.

«Барселона» набрала 57 очков и на данный момент стала лидером чемпионата Испании. У идущего вторым «Реала» при отставании в два очка в запасе сегодняшний матч с «Лас-Пальмасом» и пропущенная игра с «Сельтой».  У «Спортинга» 17 очков и 18-е место.

Чемпионат Испании. Примера

25-й тур

Матч

Барселона - Спортинг - 6:1 (3:1)

Голы

Месси 9 (1:0). Суарес Л. 11 (2:0). Кастро 21 (2:1). Суарес Л. 27 (3:1). Алькасер 49 (4:1). Неймар 66 (5:1). Ракитич 87 (6:1).

Состав

Барселона: тер Штеген, Умтити, Альба, Рафинья (Роберто, 74), Ракитич, Суарес Д., Маскерано, Бускетс, Месси (Гомеш, 61), Суарес Л. (Алькасер, 46), Неймар

Спортинг: Куэльяр, Бабин, Лильо, Дуглас (Родригес, 46), Торрес, Альварес (Весга, 77), Касес, Кастро, Бургуи (Лопес, 59)

Предупреждения:

Неймар, 45 - Бургуи, 24; Кастро, 45; Родригес, 55

Судья:

Хосе Мария Санчес (Испания)

Место и дата

01 марта 21:30, Ноу Камп, Онлайн-трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Энрике объявил о том, что покинет «Барселону» по окончании сезонаГлавный тренер «Барселоны» Луис Энрике объявил о том, что покинет клуб по окончании сезона, сообщает официальный твиттер испанской команды.«Вильярреал» одержал крупную победу над «Осасуной»Матч 25-го тура чемпионата Испании между «Осасуной» и «Вильярреалом» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 4:1 в пользу «Вильярреала».Примера. 25-й тур. «Барселона» – «Спортинг», «Реал» – «Лас-Пальмас» и другие матчи. ОнлайнВсе матчи чемпионата Испании по футболу на сайте «Советского спорта».Рональд Куман: Не думаю о «Барселоне», у меня есть контракт с «Эвертоном» и я хотел бы здесь остатьсяГолландский специалист Рональд Куман не собирается покидать «Эвертон» ради возможности поработать с «Барселоной».Зинедин Зидан: Я не участвую в том, что делают судьиГлавный тренер «Реала» Зинедин Зидан отреагировал на заявления о том, что в нынешнем сезоне судьи благоволят его команде.«Интер» рассматривает возможность покупки Иско«Интер» может вступить в борьбу за полузащитника «Реала» Иско, сообщает Football Italia.ФИФА разрешила Зозуле перейти в четвертую команду за сезонФутбольный агент Владимир Кузьменко, представляющий интересы нападающего «Бетиса» Романа Зозули, поблагодарил ФИФА, а также рассказал о планах своего клиента.Гути: Хочу, чтобы «Барселона» вышла в четвертьфинал, а Пике забил пятый мяч в ворота «ПСЖ»Бывший полузащитник мадридского «Реала» Гути надеется, что «Барселона» сумеет пройти «ПСЖ» в 1/8 финала Лиги чемпионов.Встреча Нурмагомедова с Тайсоном, камбэк «Урала» в Кубке России и два очка Кузнецова. Главные новости утра«Советский спорт» предлагает вам начать день с главных новостей утра среды.Сальвадор Воро: «Валенсия» не собирается снижать темпГлавный тренер «Валенсии» Сальвадор Воро подвел итоги домашней встречи с «Леганесом» (1:0).«Бетис» обыграл «Малагу» и обошел ее в турнирной таблицеВ матче 25-го тура чемпионата Испании «Малага» на своем поле уступила «Бетису» со счетом 1:2.«Валенсия» обыграла «Леганес», благодаря голу Мангаля«Валенсия» обыграла «Леганес», благодаря голу МангаляВ матче 25-го тура чемпионата Испании «Валенсия» на своем поле обыграла «Леганес» со счетом 1:0.«Реал Сосьедад» сыграл вничью с «Эйбаром», упустив победу в дополнительное время«Реал Сосьедад» и «Эйбар» разошлись миром в матче 25-го тура чемпионата Испании (2:2).Хесе Родригес: Уверен, если бы не травма, то в «Реале» я бы стал игроком стартового составаЭкс-полузащитник мадридского «Реала» Хесе Родригес, который ныне защищает цвета «Лас-Пальмаса», порассуждал о том, как бы сложилась его карьера, если бы в матче группового этапа Лиги чемпионов сезона 2014/15 он не получил серьезную травму колена.Венгер после ухода из «Арсенала» хотел бы возглавить «Реал»Главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер, который, как сообщает пресса, может покинуть команду грядущим летом, планирует переехать в чемпионат Испании.Карлес Пуйоль: Если бы жил в Москве, пользовался бы только метроЭкс-защитник сборной Испании и «Барселоны» Карлес Пуйоль, встретившийся в Москве с волонтерами, поделился ожиданиями от предстоящих турниров в России.«У Карпина шансов больше, чем у Эллардайса». Пять тренеров для «Барселоны»«У Карпина шансов больше, чем у Эллардайса». Пять тренеров для «Барселоны»«Советский спорт» пытается угадать, кто сменит Луиса Энрике на посту главного тренера «Барселоны» в новом сезоне.«На Евро запомнились Аршавин и Павлюченко». Пуйоль – о сборной России и «Барсе»«На Евро запомнились Аршавин и Павлюченко». Пуйоль – о сборной России и «Барсе»Бывший капитан «Барселоны» восхитился стадионом на Крестовском острове, а потом ответил на вопросы болельщиков в офисе «ВКонтакте».Агуэро хочет перейти в «Реал»Форвард «Манчестер Сити» Серхио Агуэро твердо решил покинуть клуб по окончании сезона и перейти в «Реал», сообщает The Sun.Карлес Пуйоль: У «Барселоны» есть шансы отыграться в матче с ПСЖЭкс-защитник «Барселоны» Карлес Пуйоль поделился ожиданиями от ответного матча испанской команды с французским ПСЖ в 1/8 финала Лиги чемпионов.
Главные новости
Футбол
«Локомотив» обыграл «Тосно» и вышел в полуфинал Кубка России
Футбол
Энрике объявил о том, что покинет «Барселону» по окончании сезона
Футбол
«Барселона» разгромила «Спортинг» благодаря голам Суареса, Неймара и Месси
Хоккей
В полуфиналах Западной конференции ЦСКА сыграет с «Локомотивом», СКА – с «Динамо»
Футбол
Алексей Миранчук: Очень рад, что болельщики поддерживали
Футбол
«ПСЖ» обыграл «Ньор» и вышел в 1/4 финала Кубка Франции
Футбол
Ари: Думал, буду спокоен, но не смог сдержать эмоций
Футбол
Младен Кашчелан: В первом тайме получил в лицо от Денисова, но судья никаких карточек не показал
Хоккей
Московское «Динамо» переиграло «Торпедо» и вышло в полуфинал конференции
Футбол
Юрий Семин: Не знаю, кого просматривал скаут «Манчестер Юнайтед». Там вроде тренер на месте
все новости
Спортинг
Спортингкалендарьстатистика
Барселона
Барселонакалендарьстатистика
Лионель Месси
Лионель Мессивсе новости
Неймар
Неймарвсе новости
Луис Суарес
Луис Суаресвсе новости
Чемпионат Испании
Чемпионат Испаниитаблицакалендарьстатистикатексты/новости