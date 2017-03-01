«Барселона» разгромила «Спортинг» благодаря голам Суареса, Неймара и Месси

Матч 25-го тура чемпионата Испании между «Барселоной» и «Спортингом» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 6:1 в пользу «Барселоны».

В составе победителей отличились звездное трио нападающих Лионель Месси – Луис Суарес – Неймар. Суарес забил дважды, но некоторые источники записали его первый мяч как автогол Хуана Родригеса. Еще по голу в активе Пако Алькасера и Ивана Ракитича. У «Спортинга» забил Карлос Кастро.

«Барселона» набрала 57 очков и на данный момент стала лидером чемпионата Испании. У идущего вторым «Реала» при отставании в два очка в запасе сегодняшний матч с «Лас-Пальмасом» и пропущенная игра с «Сельтой». У «Спортинга» 17 очков и 18-е место.

Чемпионат Испании. Примера

25-й тур