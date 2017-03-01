«Барселона» разгромила «Спортинг» благодаря голам Суареса, Неймара и Месси
Матч 25-го тура чемпионата Испании между «Барселоной»
и «Спортингом» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 6:1 в пользу «Барселоны».
В составе победителей отличились звездное трио
нападающих Лионель Месси – Луис Суарес – Неймар. Суарес забил дважды, но
некоторые источники записали его первый мяч как автогол Хуана Родригеса. Еще по
голу в активе Пако Алькасера и Ивана Ракитича. У «Спортинга» забил Карлос
Кастро.
«Барселона» набрала 57 очков и на данный момент
стала лидером чемпионата Испании. У идущего вторым «Реала» при отставании в два
очка в запасе сегодняшний матч с «Лас-Пальмасом» и пропущенная игра с «Сельтой».
У «Спортинга» 17 очков и 18-е место.
Чемпионат Испании. Примера
25-й тур
Матч
Барселона - Спортинг - 6:1 (3:1)
Голы
Месси 9 (1:0). Суарес Л. 11 (2:0). Кастро 21 (2:1). Суарес Л. 27 (3:1). Алькасер 49 (4:1). Неймар 66 (5:1). Ракитич 87 (6:1).
Состав
Барселона: тер Штеген, Умтити, Альба, Рафинья (Роберто, 74), Ракитич, Суарес Д., Маскерано, Бускетс, Месси (Гомеш, 61), Суарес Л. (Алькасер, 46), Неймар
Спортинг: Куэльяр, Бабин, Лильо, Дуглас (Родригес, 46), Торрес, Альварес (Весга, 77), Касес, Кастро, Бургуи (Лопес, 59)
Предупреждения:
Неймар, 45 - Бургуи, 24; Кастро, 45; Родригес, 55
Судья:
Хосе Мария Санчес (Испания)
Место и дата
01 марта 21:30, Ноу Камп, Онлайн-трансляция