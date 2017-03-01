«Вильярреал» одержал крупную победу над «Осасуной»
Матч 25-го тура чемпионата Испании между «Осасуной»
и «Вильярреалом» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 4:1 в пользу «Вильярреала».
В составе победителей дубль Рафаэль Сантос
Борре, также забивали Роберто Сориано и
Роберто Сольдадо (с пенальти). У хозяев с пенальти забил Роберто Торрес.
«Вильярреал» набрал 42 очка и занимает шестое
место в чемпионате Испании. «Осасуна» с десятью очками на последнем месте.
Чемпионат Испании. Примера
25-й тур
Матч
Осасуна - Вильярреал - 1:4 (0:2)
Голы
Сориано Р. 2 (0:1). Сольдадо 27 (0:2 - пен.). Торрес 64 (1:2 - пен.). Сантос 74 (1:3). Сантос 78 (1:4).
Состав
Осасуна: Сиригу, Вуядинович, Клерк (Буньэль, 76), Ойер, Гарсия У., Торрес, Чосич, Гарсия И. (Олавиде, 60), Беренгер, Леон, Риера (Кодро, 80)
Вильярреал: Фернандес, Мусаккио, Коста (Руис, 66), Гонсалес А., Рукавина, дос Сантос, Сориано Р., Эрнандес, Тригерос, Бакамбу (Кастильехо, 84), Сольдадо (Сантос, 68)
Предупреждения:
Беренгер, 25; Торрес, 77; Леон, 78 - Сольдадо, 27; Рукавина, 36; Сориано Р., 72
Судья:
Хосе Луис Гонсалес (Испания)
Место и дата
01 марта 21:30, Эль Садар, Онлайн-трансляция