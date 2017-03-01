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«Авранш» по пенальти обыграл «Страсбур» и вышел в 1/4 финала Кубка Франции

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч 1/8 финала Кубка Франции между «Авраншем» и «Страсбуром» завершился победой хозяев в серии пенальти. Основное и дополнительное время завершилось вничью – 1:1.

В серии пенальти точнее оказались хозяева – 6:5. Их соперник по 1/4 финала определится позднее.

Кубок Франции

1/8 финала

Матч

Авранш - Страсбур - 1:1 (0:0)

Голы

Маюлу 48 (1:0). Граньик 90 (1:1).

Судья:

Лионель Жаффредо (Франция)

Место и дата

01 марта 20:30, Рене Фенуйе, Онлайн-трансляция

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