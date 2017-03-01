«Авранш» по пенальти обыграл «Страсбур» и вышел в 1/4 финала Кубка Франции
Матч 1/8 финала Кубка Франции между «Авраншем» и
«Страсбуром» завершился победой хозяев в серии пенальти. Основное и
дополнительное время завершилось вничью – 1:1.
В серии пенальти точнее оказались хозяева – 6:5.
Их соперник по 1/4 финала определится позднее.
Кубок Франции
1/8 финала
Матч
Голы
Маюлу 48 (1:0). Граньик 90 (1:1).
Судья:
Лионель Жаффредо (Франция)
Место и дата
01 марта 20:30, Рене Фенуйе, Онлайн-трансляция
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