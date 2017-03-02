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«Бавария» разгромила «Шальке» и вышла в полуфинал Кубка Германии

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В четвертьфинальном матче Кубка Германии «Бавария» на своем поле разгромила «Шальке» со счетом 3:0.

В составе победителей дубль оформил Роберт Левандовски и единожды отличился Тьяго Алькантара.

Соперник мюнхенской команды по 1/2 финала турнира станет известен позднее.

Кубок Германии
1/4 финала

Матч

Бавария - Шальке 04 - 3:0 (3:0)

Голы

Левандовски 3 (1:0). Алькантара 16 (2:0). Левандовски 29 (3:0).

Состав

Бавария: Нойер, Рафинья, Хуммельс (Бернат, 46), Алаба, Мартинес, Алькантара, Алонсо, Видаль (Киммих, 76), Рибери (Коман, 67), Роббен, Левандовски

Шальке 04: Ферманн, Бадштубер, Настасич, Хёведес, Колашинац (Керер, 60), Майер (Калигиури, 46), Шёпф, Горецка, Стамбули, Бенталеб, Бургшталлер (Шупо-Мотинг, 79)

Предупреждения:

Рибери, 31 - Бадштубер, 74

Удаления:

нет - Бадштубер, 77

Судья:

Даниель Зиберт (Германия)

Место и дата

01 марта 22:45, Альянц Арена, Онлайн-трансляция

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