«Бавария» разгромила «Шальке» и вышла в полуфинал Кубка Германии
В четвертьфинальном матче Кубка Германии «Бавария» на своем
поле разгромила «Шальке» со счетом 3:0.
В составе победителей дубль оформил Роберт Левандовски и единожды
отличился Тьяго Алькантара.
Соперник мюнхенской команды по 1/2 финала турнира станет
известен позднее.
Кубок Германии
1/4 финала
Матч
Бавария - Шальке 04 - 3:0 (3:0)
Голы
Левандовски 3 (1:0). Алькантара 16 (2:0). Левандовски 29 (3:0).
Состав
Бавария: Нойер, Рафинья, Хуммельс (Бернат, 46), Алаба, Мартинес, Алькантара, Алонсо, Видаль (Киммих, 76), Рибери (Коман, 67), Роббен, Левандовски
Шальке 04: Ферманн, Бадштубер, Настасич, Хёведес, Колашинац (Керер, 60), Майер (Калигиури, 46), Шёпф, Горецка, Стамбули, Бенталеб, Бургшталлер (Шупо-Мотинг, 79)
Предупреждения:
Удаления:
нет - Бадштубер, 77
Судья:
Даниель Зиберт (Германия)
Место и дата
01 марта 22:45, Альянц Арена, Онлайн-трансляция