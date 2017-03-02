«Бавария» разгромила «Шальке» и вышла в полуфинал Кубка Германии

Арьен Роббен: «Шальке» играет в пять защитников, поэтому нам нужно будет атаковать в более высоком темпе (видео)

Голландский вингер «Баварии» Арьен Роббен поделился ожиданиями от матча с «Шальке 04» в 1/4 финала Кубка Германии.