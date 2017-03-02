Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Биатлон  Спринт. Женщины
Хоккей  Трактор- : -Барыс
Хоккей  Ак Барс- : -Салават Юлаев
Хоккей  Авангард- : -Адмирал
Хоккей  Металлург- : -Куньлунь
Футбол  Депортиво- : -Атлетико
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Лацио» обыграл «Рому» в первом полуфинальном матче Кубка Италии

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В первом матче 1/2 финала Кубка Италии «Лацио» на своем поле обыграл «Рому» со счетом 2:0.

В составе победителей голами отметились Сергей Милинкович-Савич и Чиро Иммобиле.

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию этого противостояния. 

Ответная игра состоится 5 апреля на стадионе «Олимпико» в Риме.

Кубок Италии
1/2 финала

Матч

Лацио - Рома - 2:0 (1:0)

Голы

Милинкович-Савич 30 (1:0). Иммобиле 77 (2:0).

Состав

Лацио: Стракоша, Баста, Фортуна, де Врей, Баштуш, Лукаку (Крекко, 79), Пароло, Биглия, Милинкович-Савич (Мугрия, 90), Андерсон (Кейта, 65), Иммобиле

Рома: Алисон, Манолас, Фасио, Эмерсон, Бруно Перес (Тотти, ), Рюдигер, Салах (Эль-Шаарави, 68), Строотман, Паредес (Перотти, 63), Наингголан, Джеко

Предупреждения:

Пароло, 41; Стракоша, 75; Биглия, 90 - Рюдигер, 71

Место и дата

01 марта 22:45, Стадио Олимпико, Текстовая трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Интер» рассматривает возможность покупки Иско«Интер» может вступить в борьбу за полузащитника «Реала» Иско, сообщает Football Italia.Конте согласился возглавить «Интер»Главный тренер «Челси» Антонио Конте дал согласие перейти в «Интер» после окончания сезона.Хосеп Гвардиола: Будущее Харта решится этим летомГлавный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола ответил на вопрос о возвращении в английский клуб голкипера «Торино» Джо Харта, а также прокомментировал возможное продление контрактов с рядом игроков стартового состава.Аллегри сообщил своему окружению, что летом возглавит «Арсенал»Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри принял решение покинуть туринский клуб по окончании текущего сезона.«Ювентус» обыграл «Наполи» в первом матче 1/2 финала Кубка ИталииВ первом матче 1/2 финала Кубка Италии «Ювентус» на своем поле обыграл «Наполи» со счетом 3:1.Сандро Маццола: Я без ума от Санчеса, «Интеру» нужен именно такой игрокБывший полузащитник «Интера» Сандро Маццола высоко оценил игру нападающего лондонского «Арсенала» Алексиса Санчеса, а также выразил мнение, что игрок «пушкарей» идеально подходит его бывшей команде.Акционеры «Милана» 3 марта обсудят вопрос о продаже клуба китайцамИтальянский футбольный клуб «Милан» официально объявил сегодня на своем сайте, что собрание акционеров пройдет в ближайшую пятницу, 3 марта.Златан Ибрагимович: Фабио Капелло – человек, изменивший мою игру35-летний форвард «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович встретился с экс-наставником сборной России Фабио Каппелло, с которым знаком по совместной работе в туринском «Ювентусе». тКонте рассчитывает воспользоваться конфликтом между Бонуччи и АллегриЗащитник «Ювентуса» Леонардо Бонуччи может перебраться в чемпионат Англии. Об этом сообщает The Sun.Хороший, плохой, злой Раджа НаингголанХороший, плохой, злой Раджа НаингголанВадим Анисимов пытается разобраться в непростом и противоречивом характере новой звезды «джаллоросси» Раджи Наингголана.Массимилиано Аллегри: Учу ли я английский или испанский? В школе у меня были проблемы даже с итальянскимГлавный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри оригинально ответил на вопрос о своем возможном переходе в чемпионат Англии или Испании.Конте грядущим летом может вернуться в чемпионат ИталииКак сообщает издание La Repubblica, наставник «Челси» Антонио Конте раздумывает над возвращением в чемпионат Италии.Сразу два игрока «Наполи» могут перейти в «Арсенал»Как сообщает Tuttomercatoweb, лондонский «Арсенал» проявляет интерес к полузащитнику «Наполи» Лоренцо Инсинье.Де Врей отверг предложение «Челси» ради перехода в «Манчестер Юнайтед»По информации издания Express, грядущим летом состав «Манчестер Юнайтед» пополнит защитник сборной Голландии Стефан Де Врей.Василий Уткин: Боже мой, как мы живем без «Ромы»Обозреватель «Советского спорта» поддержал своего коллегу Нобеля Арустамяна, который ранее высоко оценил игру «Ромы» под руководством Лучано Спаллетти, и выразил сожаление, что столичный клуб не сумел пробиться в плей-офф Лиги чемпионов.Нобель Арустамян: У Наинголлана есть хоть одна слабая черта!? Идеальный футболистКомментатор телеканала «Матч ТВ» Нобель Арустамян высоко оценил игру в нынешнем сезоне полузащитника «Ромы» Раджи Наингголана.Второй трофей Моуринью с «МЮ», камбэк «Реала», шайба Анисимова и 28 сэйвов Бобровского в НХЛ. Главные новости утраВторой трофей Моуринью с «МЮ», камбэк «Реала», шайба Анисимова и 28 сэйвов Бобровского в НХЛ. Главные новости утра«Советский спорт» предлагает вам начать день с главных новостей утра понедельника.Серия А. 26-й тур. «Фиорентина» примет «Торино» и другие матчи«Советский спорт» предлагает вашему вниманию результаты матчей 26-го тура чемпионата Италии по футболу.Нобель Арустамян: «Рома» прекрасна. Играет моментами даже лучше «Ювентуса»Нобель Арустамян: «Рома» прекрасна. Играет моментами даже лучше «Ювентуса»Комментатор «Матч ТВ» высказался о победе «Ромы» над «Интером» (3:1) в матче 26-го тура серии А.Георгий Черданцев: «Рома» прямо очень хорошаяГеоргий Черданцев: «Рома» прямо очень хорошаяКомментатор «Матч ТВ» высказался о победе «Ромы» над «Интером» (3:1) в матче 26-го тура серии А.
Главные новости
Футбол
Президент «Барселоны»: Мы принимаем решение Луиса Энрике.
Теннис
Донской победил Федерера в 1/8 финала турнира в Дубае
Футбол
Дубль Роналду за 4 минуты спас «Реал» от поражения в меньшинстве «Лас-Пальмасу»
Футбол
«Лацио» обыграл «Рому» в первом полуфинальном матче Кубка Италии
Футбол
«Бавария» разгромила «Шальке» и вышла в полуфинал Кубка Германии
Футбол
Луис Энрике объявил о том, что покинет «Барселону» по окончании сезона
Футбол
«Барселона» разгромила «Спортинг» благодаря голам Суареса, Неймара и Месси
Хоккей
В полуфиналах Западной конференции ЦСКА сыграет с «Локомотивом», СКА – с «Динамо»
Футбол
Алексей Миранчук: Очень рад, что болельщики поддерживали
Футбол
«ПСЖ» обыграл «Ньор» и вышел в 1/4 финала Кубка Франции
все новости
Рома
Ромакалендарьстатистика
Лацио
Лациокалендарьстатистика
Чемпионат Италии
Чемпионат Италиитаблицакалендарьстатистикатексты/новости