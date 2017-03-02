«Лацио» обыграл «Рому» в первом полуфинальном матче Кубка Италии
В первом матче 1/2 финала Кубка Италии «Лацио» на своем поле
обыграл «Рому» со счетом 2:0.
В составе победителей голами отметились Сергей Милинкович-Савич и Чиро Иммобиле.
«Советский спорт» вел текстовую трансляцию этого противостояния.
Ответная игра состоится 5 апреля на стадионе «Олимпико» в
Риме.
Кубок Италии
1/2 финала
Матч
Голы
Милинкович-Савич 30 (1:0). Иммобиле 77 (2:0).
Состав
Лацио: Стракоша, Баста, Фортуна, де Врей, Баштуш, Лукаку (Крекко, 79), Пароло, Биглия, Милинкович-Савич (Мугрия, 90), Андерсон (Кейта, 65), Иммобиле
Рома: Алисон, Манолас, Фасио, Эмерсон, Бруно Перес (Тотти, ), Рюдигер, Салах (Эль-Шаарави, 68), Строотман, Паредес (Перотти, 63), Наингголан, Джеко
Предупреждения:
Пароло, 41; Стракоша, 75; Биглия, 90 - Рюдигер, 71
Место и дата
01 марта 22:45, Стадио Олимпико, Текстовая трансляция