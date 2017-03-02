Дубль Агуэро помог «Манчестер Сити» разгромить «Хаддерсфилд» в 1/8 финала Кубка Англии
Источник: Reuters
В ответном матче 1/8 финала Кубка Англии «Манчестер Сити»
разгромил «Хаддерсфилд» со счетом 5:1.
В составе победителей дубль оформил Серхио Агуэро и по разу
отличились Пабло Сабалета, Лерой Сане и Келечи Ихеаначо, а у гостей единственный
мяч забил Гарри Банн.
Первый матч закончился нулевой ничьей и по регламенту соревнования была назначена переигровка.
В 1/4 финала турнира команда из Манчестера сыграет с «Мидлсбро».
Кубок Англии
1/8 финала
Матч
Манчестер Сити - Хаддерсфилд Таун - 5:1 (3:1)
Голы
Банн 7 (0:1). Сане 30 (1:1). Агуэро 35 (2:1 - пен.). Сабалета 38 (3:1). Агуэро 73 (4:1). Ихеаначо 90 (5:1).
Судья:
Пол Тирни (Англия)
Место и дата
01 марта 22:45, Этихад, Онлайн-трансляция
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