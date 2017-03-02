Дубль Агуэро помог «Манчестер Сити» разгромить «Хаддерсфилд» в 1/8 финала Кубка Англии

В ответном матче 1/8 финала Кубка Англии «Манчестер Сити» разгромил «Хаддерсфилд» со счетом 5:1.

В составе победителей дубль оформил Серхио Агуэро и по разу отличились Пабло Сабалета, Лерой Сане и Келечи Ихеаначо, а у гостей единственный мяч забил Гарри Банн.

Первый матч закончился нулевой ничьей и по регламенту соревнования была назначена переигровка.

В 1/4 финала турнира команда из Манчестера сыграет с «Мидлсбро».

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1/8 финала