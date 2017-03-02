Дубль Роналду за 4 минуты спас «Реал» от поражения в меньшинстве «Лас-Пальмасу»

В матче 25-го тура чемпионата Испании мадридский «Реал» на своем поле сыграл вничью с «Лас-Пальмасом» (3:3).

У гостей голами отметились Домингес Тана, Хонатан Виера и Кевин-Принс Боатенг, а у хозяев поля дубль оформил Криштиану Роналду и единожды забил Иско .

Стоит отметить, с 47-й минуты «сливочные» играли в меньшинстве, Гарет Бэйл получил желтую карточку за подножку сопернику, а затем оттолкнул его, за что следом получил красную.

Добавим, к 86-й минуте встречи мадридский клуб уступал со счетом 1:3.

«Реал» с 56-ю очками занимает второе место в турнирной таблице, отставая от «Барселоны» на одно очко, а «Лас-Пальмас» расположился на 12-й строчке, имея в активе 29 баллов.

В следующем туре подопечные Зинедина Зидана 4 марта на выезде сыграют с «Эйбаром», а команда из города Лас-Пальмас-де-Гран-Канария 5 марта примет «Осасуну».

Чемпионат Испании

25-й тур