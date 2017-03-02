Дубль Роналду за 4 минуты спас «Реал» от поражения в меньшинстве «Лас-Пальмасу»
В матче 25-го тура чемпионата Испании мадридский «Реал» на
своем поле сыграл вничью с «Лас-Пальмасом» (3:3).
У гостей голами отметились Домингес Тана, Хонатан Виера и
Кевин-Принс Боатенг, а у хозяев поля дубль оформил Криштиану Роналду и единожды
забил Иско .
Стоит отметить, с 47-й минуты «сливочные» играли в
меньшинстве, Гарет Бэйл получил желтую карточку за подножку сопернику, а затем
оттолкнул его, за что следом получил красную.
Добавим, к 86-й минуте встречи мадридский клуб уступал со
счетом 1:3.
«Реал» с 56-ю очками занимает второе место в турнирной
таблице, отставая от «Барселоны» на одно очко, а «Лас-Пальмас» расположился на
12-й строчке, имея в активе 29 баллов.
В следующем туре подопечные Зинедина Зидана 4 марта на
выезде сыграют с «Эйбаром», а команда из города Лас-Пальмас-де-Гран-Канария 5
марта примет «Осасуну».
Чемпионат Испании
25-й тур
Матч
Реал - Лас-Пальмас - 3:3 (1:1)
Голы
Иско 8 (1:0). Тана 10 (1:1). Виера 56 (1:2 - пен.). Боатенг 59 (1:3). Роналду 86 (2:3 - пен.). Роналду 89 (3:3).
Состав
Реал: Навас, Марсело, Рамос, Начо, Карвахаль, Иско (Васкес, 65), Кроос, Ковачич (Бензема, 71), Бэйл, Мората (Родригес, 71), Роналду
Лас-Пальмас: Варас, Симон, Лемос, Бигас (Артильес, 27), Боатенг (Гарсия М., 69), Гомес, Меса, Тана, Кастельяно Д., Виера (Халилович, 75), Хесе
Предупреждения:
Бэйл, 46; Рамос, 55; Мората, 70; Роналду, 81 - Симон, 44; Боатенг, 53; Халилович, 90
Удаления:
Бэйл, 47 - нет
Судья:
Фернандес Борбалан (Испания)
Место и дата
01 марта 23:30, Сантьяго Бернабеу, Онлайн-трансляция