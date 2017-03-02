Донской победил Федерера в 1/8 финала турнира в Дубае
Российский теннисист Евгений Донской в матче 1/8 финала турнира в Дубае победил швейцарца Роджера Федерера со счетом
3:6, 7:6 (9:7), 7:6 (7:5).
26-летний россиянин сделал
6 эйсов, 3 двойные ошибки и 4 брейка, а его соперник 12 раз подал навылет,
совершил две двойные ошибки и реализовал 3 из 4 брейк-поинтов.
В четвертьфинале Евгений сыграет с французом Люка Пуи.
Матч
Федерер Р. (Швейцария) - Донской Е. (Россия) - 6:3, 6:7, 6:7
Место и дата
01 марта 19:30, , Онлайн-трансляция
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