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Донской победил Федерера в 1/8 финала турнира в Дубае

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Российский теннисист Евгений Донской в матче 1/8 финала турнира в Дубае победил швейцарца Роджера Федерера со счетом 3:6, 7:6 (9:7), 7:6 (7:5).

26-летний россиянин сделал 6 эйсов, 3 двойные ошибки и 4 брейка, а его соперник 12 раз подал навылет, совершил две двойные ошибки и реализовал 3 из 4 брейк-поинтов.

В четвертьфинале Евгений сыграет с французом Люка Пуи.

Матч

Федерер Р. (Швейцария) - Донской Е. (Россия) - 6:3, 6:7, 6:7

Место и дата

01 марта 19:30, , Онлайн-трансляция

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