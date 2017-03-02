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Президент «Барселоны»: Мы принимаем решение Луиса Энрике.

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу прокомментировал решение главного тренера Луиса Энрике покинуть клуб по окончании сезона.

«Мы принимаем решение Луиса Энрике. Он проделал отличную работу, и сейчас нужно завершить сезон наилучшим образом. Луис Энрике принес нам успех, и он способен завоевать еще больше трофеев до конца сезона», - цитирует Бартомеу официальный твиттер сине-гранатовых.

Напомним, Энрике возглавил каталонский клуб в мае 2014 года. Под его руководством «Барселона» по два раза выиграла чемпионат и Кубок Испании. Также команда побеждала в Суперкубке страны, выигрывала Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.

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