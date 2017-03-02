Президент «Барселоны»: Мы принимаем решение Луиса Энрике.
Президент «Барселоны»
Жозеп Бартомеу прокомментировал решение главного тренера Луиса Энрике покинуть
клуб по окончании сезона.
«Мы принимаем
решение Луиса Энрике. Он проделал отличную работу, и сейчас нужно завершить
сезон наилучшим образом. Луис Энрике принес нам успех, и он способен завоевать
еще больше трофеев до конца сезона», - цитирует Бартомеу официальный твиттер
сине-гранатовых.
Напомним, Энрике возглавил каталонский клуб в мае 2014
года. Под его руководством «Барселона» по два раза выиграла чемпионат и Кубок
Испании. Также команда побеждала в Суперкубке страны, выигрывала Лигу чемпионов,
Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.
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