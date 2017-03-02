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«Монако» в дополнительное время победил «Марсель» в 1/8 финала Кубка Франции

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В матче 1/8 финала Кубка Франции «Марсель» на своем поле уступил в дополнительное время «Монако» со счетом 3:4.

Основное время встречи завершилось со счетом 2:2. На 19-й минуте Йоан Пеле вывел гостей вперед, забив в свои ворота, а за две минуты до конца первого тайма Димитри Пайе сравнял счет. На 66-й минуте Килиана Мбаппе вновь вывел «Монако» вперед, но гол Реми Кабелла на 84-й минуте перевел игру в дополнительное время.

На 104-й минуте Бенжамен Менди уже в третий раз в матче выводит «Монако» вперед. Однако второй мяч Кабелла на 110-й минуте делает счет равным. И лишь на 113 минуте монегаски вырывают победу, благодаря голу Тома Лемара.

В четверть финале команда Леонарду Жардима встретится с победителем пары «Лилль» -  «Бержерак».

Кубок Франции
1/8 финала

Матч

Марсель - Монако - 3:4 (1:1)

Голы

Моутинью 19 (0:1). Пайе 43 (1:1). Мбаппе 66 (1:2). Кабелла 83 (2:2). Менди 104 (2:3). Кабелла 110 (3:3). Лемар 113 (3:4).

Состав

Марсель: Пеле, Бедимо, Дория, Сакаи (Фанни, 97), Роланду, Сертич, Товен, Лопес (Кабелла, 77), Ванкер (Ангуисса, 71), Пайе, Н'Джи

Монако: Де Санктис, Жорже (Лемар, 95), Раджи, Эмерсон, Менди, Траоре, Дирар (Фабиньо, 80), Бакайоко, Моутинью, Жермен (Силва, 80), Мбаппе

Предупреждения:

Ванкер, 60; Дория, 114 - нет

Судья:

Бенуа Мийо (Франция)

Место и дата

01 марта 23:05, Велодром, Онлайн-трансляция

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