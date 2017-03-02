«Монако» в дополнительное время победил «Марсель» в 1/8 финала Кубка Франции
В матче 1/8 финала Кубка Франции «Марсель» на своем поле
уступил в дополнительное время «Монако» со счетом 3:4.
Основное время встречи завершилось со счетом 2:2. На 19-й
минуте Йоан Пеле вывел гостей вперед, забив в свои ворота, а за две минуты до
конца первого тайма Димитри Пайе сравнял счет. На 66-й минуте Килиана Мбаппе вновь
вывел «Монако» вперед, но гол Реми Кабелла на 84-й минуте перевел игру в
дополнительное время.
На 104-й минуте Бенжамен Менди уже в третий раз в матче
выводит «Монако» вперед. Однако второй мяч Кабелла на 110-й минуте делает счет
равным. И лишь на 113 минуте монегаски вырывают победу, благодаря голу Тома
Лемара.
В четверть финале команда Леонарду Жардима встретится с
победителем пары «Лилль» - «Бержерак».
Кубок Франции
1/8 финала
Матч
Голы
Моутинью 19 (0:1). Пайе 43 (1:1). Мбаппе 66 (1:2). Кабелла 83 (2:2). Менди 104 (2:3). Кабелла 110 (3:3). Лемар 113 (3:4).
Состав
Марсель: Пеле, Бедимо, Дория, Сакаи (Фанни, 97), Роланду, Сертич, Товен, Лопес (Кабелла, 77), Ванкер (Ангуисса, 71), Пайе, Н'Джи
Монако: Де Санктис, Жорже (Лемар, 95), Раджи, Эмерсон, Менди, Траоре, Дирар (Фабиньо, 80), Бакайоко, Моутинью, Жермен (Силва, 80), Мбаппе
Предупреждения:
Судья:
Бенуа Мийо (Франция)
Место и дата
01 марта 23:05, Велодром, Онлайн-трансляция