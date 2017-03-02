«Монако» в дополнительное время победил «Марсель» в 1/8 финала Кубка Франции

В матче 1/8 финала Кубка Франции «Марсель» на своем поле уступил в дополнительное время «Монако» со счетом 3:4.

Основное время встречи завершилось со счетом 2:2. На 19-й минуте Йоан Пеле вывел гостей вперед, забив в свои ворота, а за две минуты до конца первого тайма Димитри Пайе сравнял счет. На 66-й минуте Килиана Мбаппе вновь вывел «Монако» вперед, но гол Реми Кабелла на 84-й минуте перевел игру в дополнительное время.

На 104-й минуте Бенжамен Менди уже в третий раз в матче выводит «Монако» вперед. Однако второй мяч Кабелла на 110-й минуте делает счет равным. И лишь на 113 минуте монегаски вырывают победу, благодаря голу Тома Лемара.

В четверть финале команда Леонарду Жардима встретится с победителем пары «Лилль» - «Бержерак».

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1/8 финала