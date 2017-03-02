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Даниил Квят: Нужно просто сосредоточиться и не сбавлять темп

Источник:  Autosport.com.ruКомментарии

Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят подвел итоги третьего дня тестов в Барселоне.

«После сегодняшнего дня я остался немного разочарован поломкой трансмиссии, из-за которой мы потеряли время. Жаль, что так вышло, потому что команде важно проезжать каждый раз как можно больше кругов.

В остальном могу сказать, что автомобиль ведет себя хорошо. Мы с инженерами постоянно узнаем что-то позитивное о машине. С каждым кругом я начинаю лучше чувствовать эту технику, так что нужно просто сосредоточиться и не сбавлять темп», - приводит слова Квята Аutosport.com.ru.

Напомним, 22-летний россиянин показал 13-й результат, лучшее время у Вальттери Боттаса («Мерседес»).

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