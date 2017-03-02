Даниил Квят: Нужно просто сосредоточиться и не сбавлять темп
Российский пилот «Торо
Россо» Даниил Квят подвел итоги третьего дня тестов в Барселоне.
«После сегодняшнего дня я остался немного разочарован
поломкой трансмиссии, из-за которой мы потеряли время. Жаль, что так вышло,
потому что команде важно проезжать каждый раз как можно больше кругов.
В остальном могу сказать, что автомобиль ведет себя хорошо.
Мы с инженерами постоянно узнаем что-то позитивное о машине. С каждым кругом я
начинаю лучше чувствовать эту технику, так что нужно просто сосредоточиться и
не сбавлять темп», - приводит слова Квята Аutosport.com.ru.
Напомним, 22-летний россиянин показал 13-й результат, лучшее
время у Вальттери Боттаса («Мерседес»).
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