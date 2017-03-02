Карло Анчелотти: Мы грамотно оказали давление на оборону «Шальке»
Главный тренер «Баварии»
Карло Анчелотти прокомментировал победу над «Шальке» (3:0) в матче 1/4 финала
Кубка Германии.
«Мы с самого начала играли очень хорошо, демонстрировали
высокий прессинг. Мы грамотно оказали давление на оборону «Шальке» и
хорошо контролировали игру», - цитирует Анчелотти официальный сайт «Баварии».
Напомним, в составе победителей дубль оформил Роберт Левандовски и единожды отличился Тьяго Алькантара. Соперник мюнхенской команды по полуфиналу турнира станет известен позднее.
Матч
Бавария - Шальке 04 - 3:0 (3:0)
Голы
Левандовски 3 (1:0). Алькантара 16 (2:0). Левандовски 29 (3:0).
Состав
Бавария: Нойер, Рафинья, Хуммельс (Бернат, 46), Алаба, Мартинес, Алькантара, Алонсо, Видаль (Киммих, 76), Рибери (Коман, 67), Роббен, Левандовски
Шальке 04: Ферманн, Бадштубер, Настасич, Хёведес, Колашинац (Керер, 60), Майер (Калигиури, 46), Шёпф, Горецка, Стамбули, Бенталеб, Бургшталлер (Шупо-Мотинг, 79)
Предупреждения:
Удаления:
нет - Бадштубер, 77
Судья:
Даниель Зиберт (Германия)
Место и дата
01 марта 22:45, Альянц Арена, Онлайн-трансляция