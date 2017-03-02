Карло Анчелотти: Мы грамотно оказали давление на оборону «Шальке»

Главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти прокомментировал победу над «Шальке» (3:0) в матче 1/4 финала Кубка Германии.

«Мы с самого начала играли очень хорошо, демонстрировали высокий прессинг. Мы грамотно оказали давление на оборону «Шальке» и хорошо контролировали игру», - цитирует Анчелотти официальный сайт «Баварии».

Напомним, в составе победителей дубль оформил Роберт Левандовски и единожды отличился Тьяго Алькантара. Соперник мюнхенской команды по полуфиналу турнира станет известен позднее.