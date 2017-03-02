Роберт Левандовски: Играть нужно каждые три дня, поэтому наш темп был не таким высоким
Нападающий «Баварии»
Роберт Левандовски подвел итоги встречи с «Шальке» (3:0) в матче 1/4 финала
Кубка Германии.
«В первые минуты
мы были очень хороши в атаке и забили три мяча «Шальке» не мог ничего
сделать. Во втором тайме мы просто играли. Мы знаем, что нужно играть каждые
три дня, поэтому наш темп был не таким высоким», - цитирует Левандовски
официальный сайт «Баварии».
Напомним, 28-летний польский форвард в этом матче оформил дубль. Соперник мюнхенской команды по полуфиналу турнира станет известен позднее.
Матч
Бавария - Шальке 04 - 3:0 (3:0)
Голы
Левандовски 3 (1:0). Алькантара 16 (2:0). Левандовски 29 (3:0).
Состав
Бавария: Нойер, Рафинья, Хуммельс (Бернат, 46), Алаба, Мартинес, Алькантара, Алонсо, Видаль (Киммих, 76), Рибери (Коман, 67), Роббен, Левандовски
Шальке 04: Ферманн, Бадштубер, Настасич, Хёведес, Колашинац (Керер, 60), Майер (Калигиури, 46), Шёпф, Горецка, Стамбули, Бенталеб, Бургшталлер (Шупо-Мотинг, 79)
Предупреждения:
Удаления:
нет - Бадштубер, 77
Судья:
Даниель Зиберт (Германия)
Место и дата
01 марта 22:45, Альянц Арена, Онлайн-трансляция