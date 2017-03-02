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Роберт Левандовски: Играть нужно каждые три дня, поэтому наш темп был не таким высоким

Источник:  ФК «Бавария»Комментарии

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски подвел итоги встречи с «Шальке» (3:0) в матче 1/4 финала Кубка Германии.

«В первые минуты мы были очень хороши в атаке и забили три мяча «Шальке» не мог ничего сделать. Во втором тайме мы просто играли. Мы знаем, что нужно играть каждые три дня, поэтому наш темп был не таким высоким», - цитирует Левандовски официальный сайт «Баварии».

Напомним, 28-летний польский форвард в этом матче оформил дубль. Соперник мюнхенской команды по полуфиналу турнира станет известен позднее.

Матч

Бавария - Шальке 04 - 3:0 (3:0)

Голы

Левандовски 3 (1:0). Алькантара 16 (2:0). Левандовски 29 (3:0).

Состав

Бавария: Нойер, Рафинья, Хуммельс (Бернат, 46), Алаба, Мартинес, Алькантара, Алонсо, Видаль (Киммих, 76), Рибери (Коман, 67), Роббен, Левандовски

Шальке 04: Ферманн, Бадштубер, Настасич, Хёведес, Колашинац (Керер, 60), Майер (Калигиури, 46), Шёпф, Горецка, Стамбули, Бенталеб, Бургшталлер (Шупо-Мотинг, 79)

Предупреждения:

Рибери, 31 - Бадштубер, 74

Удаления:

нет - Бадштубер, 77

Судья:

Даниель Зиберт (Германия)

Место и дата

01 марта 22:45, Альянц Арена, Онлайн-трансляция

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