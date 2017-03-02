Роберт Левандовски: Играть нужно каждые три дня, поэтому наш темп был не таким высоким

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски подвел итоги встречи с «Шальке» (3:0) в матче 1/4 финала Кубка Германии.

«В первые минуты мы были очень хороши в атаке и забили три мяча «Шальке» не мог ничего сделать. Во втором тайме мы просто играли. Мы знаем, что нужно играть каждые три дня, поэтому наш темп был не таким высоким», - цитирует Левандовски официальный сайт «Баварии».

Напомним, 28-летний польский форвард в этом матче оформил дубль. Соперник мюнхенской команды по полуфиналу турнира станет известен позднее.