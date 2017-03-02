Маркус Вайнцирль: В Мюнхене не стоит ждать подарков от «Баварии»

Главный тренер «Шальке» Маркус Вайнцирль прокомментировал поражение своей команды от «Баварии» (0:3) в матче 1/4 финала Кубка Германии.

«Сегодня нам не удалось навязать «Баварии» борьбу. После 30 минут мы уже уступали 0:3. Это, конечно, был удар для нас. Мы представляли, что всё сложится по-другому. В Мюнхене не стоит ждать подарков. Нельзя оборонятся против «Баварии» так, как мы это делали сегодня. В общем и целом, это был очень горький для нас вечер», - сказал Вайнцирль.

Напомним, в составе победителей дубль оформил Роберт Левандовски и единожды отличился Тьяго Алькантара. Соперник мюнхенской команды по полуфиналу турнира станет известен позднее.