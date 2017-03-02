Маркус Вайнцирль: В Мюнхене не стоит ждать подарков от «Баварии»
Главный тренер «Шальке»
Маркус Вайнцирль прокомментировал поражение своей команды от «Баварии» (0:3) в
матче 1/4 финала Кубка Германии.
«Сегодня нам не удалось навязать «Баварии» борьбу.
После 30 минут мы уже уступали 0:3. Это, конечно, был удар для нас. Мы
представляли, что всё сложится по-другому. В Мюнхене не стоит ждать подарков.
Нельзя оборонятся против «Баварии» так, как мы это делали сегодня. В
общем и целом, это был очень горький для нас вечер», - сказал Вайнцирль.
Напомним, в составе победителей дубль оформил Роберт Левандовски и единожды отличился Тьяго Алькантара. Соперник мюнхенской команды по полуфиналу турнира станет известен позднее.
Матч
Бавария - Шальке 04 - 3:0 (3:0)
Голы
Левандовски 3 (1:0). Алькантара 16 (2:0). Левандовски 29 (3:0).
Состав
Бавария: Нойер, Рафинья, Хуммельс (Бернат, 46), Алаба, Мартинес, Алькантара, Алонсо, Видаль (Киммих, 76), Рибери (Коман, 67), Роббен, Левандовски
Шальке 04: Ферманн, Бадштубер, Настасич, Хёведес, Колашинац (Керер, 60), Майер (Калигиури, 46), Шёпф, Горецка, Стамбули, Бенталеб, Бургшталлер (Шупо-Мотинг, 79)
Предупреждения:
Удаления:
нет - Бадштубер, 77
Судья:
Даниель Зиберт (Германия)
Место и дата
01 марта 22:45, Альянц Арена, Онлайн-трансляция