Парламент Великобритании призвал правительство не бойкотировать ЧМ-2018
Комитет по
международным делам Палаты общин британского парламента выпустил 74-страничный доклад,
в котором рекомендует властям Великобритании не бойкотировать чемпионата
мира-2018 в России, сообщает ТАСС.
«МИД Великобритании следует использовать этот турнир и
другие для укрепления и исправления отношений между Великобританией и Россией в
более широком контексте, вместо того, чтобы бойкотировать спорт в ответ на
другие напряженные аспекты британо-российских отношений», - говорится в докладе.
Поводом для необходимости укрепления сотрудничества с РФ, по
мнению авторов доклада, является уже то обстоятельство, что хотя бы одна из
британских футбольных сборных - Англии, Шотландии, Уэльса или Северной Ирландии
- наверняка попадет в финальную часть предстоящего чемпионата мира, что сделает
вероятной перспективу того, что «тысячи британских подданных посетят
Россию летом 2018 года».