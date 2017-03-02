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Парламент Великобритании призвал правительство не бойкотировать ЧМ-2018

Источник:  ТАССКомментарии

Комитет по международным делам Палаты общин британского парламента выпустил 74-страничный доклад, в котором рекомендует властям Великобритании не бойкотировать чемпионата мира-2018 в России, сообщает ТАСС.

«МИД Великобритании следует использовать этот турнир и другие для укрепления и исправления отношений между Великобританией и Россией в более широком контексте, вместо того, чтобы бойкотировать спорт в ответ на другие напряженные аспекты британо-российских отношений», - говорится в докладе.

Поводом для необходимости укрепления сотрудничества с РФ, по мнению авторов доклада, является уже то обстоятельство, что хотя бы одна из британских футбольных сборных - Англии, Шотландии, Уэльса или Северной Ирландии - наверняка попадет в финальную часть предстоящего чемпионата мира, что сделает вероятной перспективу того, что «тысячи британских подданных посетят Россию летом 2018 года».

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