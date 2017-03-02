Вальттери Боттас: Машина хорошо управляется, становится все лучше и лучше
Финский гонщик «Мерседеса»
Вальттери Боттас подвел итоги третьего дня тесто в Барселоне.
«Еще
одна хорошая сессия. Удалось проехать большую дистанцию, выполнить
запланированную программу, поработать на длинных и коротких сериях кругов,
собрав информацию о разных составах резины.
Утром,
когда было прохладно, мы работали с аэродинамикой, а затем переключились на
тестирование различных настроек. День прошел без проблем, все отлично
поработали. Машина хорошо управляется, становится все лучше и лучше», - сказал
Боттас.
Напомним,
по итогам третьего дня 27-летний финн показал лучшее время.
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