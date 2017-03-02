Три очка Кучерова и 28 сэйвов Василевского помогли «Тампе» победить «Каролину»

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Тампа-Бэй» на домашнем льду в овертайме обыграла «Каролину» со счетом 4:3.

В составе победителей дубль оформил Виктор Хедман, он же стал автором победного гола и по разу отличились Тайлер Джонсон и Никита Кучеров, а у гостей шайбы забросили Ноа Хэнифин, Дерек Райан и Джей Макклемент.

Российский форвард хозяев льда Никита Кучеров отыграл почти 21 минуту и помимо гола отдал две результативные передачи и был признан второй звездой встречи, а его одноклубник и соотечественник голкипер Андрей Василевский отразил 28 бросков по своим воротам.

«Тампа-Бэй» с 66-ю очками занимает 11-е место в Восточной конференции, а «Каролина» в ней же расположилась на 15-й строчке, имея в активе 60 баллов.

В следующем туре «Лайтнинг» 4 марта на выезде сыграет с «Питтсбургом», а «Харрикейнз» в этот же день примет «Аризону».

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