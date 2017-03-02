Три очка Кучерова и 28 сэйвов Василевского помогли «Тампе» победить «Каролину»
В
матче регулярного чемпионата НХЛ «Тампа-Бэй» на домашнем льду в овертайме
обыграла «Каролину» со счетом 4:3.
В
составе победителей дубль оформил Виктор Хедман, он же стал автором победного
гола и по разу отличились Тайлер Джонсон и Никита Кучеров, а у гостей шайбы
забросили Ноа Хэнифин, Дерек Райан и Джей Макклемент.
Российский
форвард хозяев льда Никита Кучеров отыграл почти 21 минуту и помимо гола отдал
две результативные передачи и был признан второй звездой встречи, а его одноклубник и соотечественник голкипер Андрей Василевский отразил 28 бросков по своим воротам.
«Тампа-Бэй»
с 66-ю очками занимает 11-е место в Восточной конференции, а «Каролина» в ней
же расположилась на 15-й строчке, имея в активе 60 баллов.
В
следующем туре «Лайтнинг» 4 марта на выезде сыграет с «Питтсбургом», а «Харрикейнз»
в этот же день примет «Аризону».
НХЛ
Регулярный чемпионат
Матч
Тампа-Бэй - Каролина - 4:3 О.Т. (1:2, 0:0, 2:1, 1:0)
Голы:
Хедман (Кучеров, Палат), 7:58 (1:0). Хэнифин (Линдхольм, Ахо), 11:51 (1:1). Райан (Раск, Хэнифин), 14:54 (1:2). Джонсон (Палат, Дотчин), 50:51 (2:2). Кучеров (Гаррисон, Джонсон), 55:18 (3:2). Макклеммент (Линдхольм, Славин), 57:23 (3:3). Хедман (Кучеров, Джонсон), 60:46 (4:3).
Место и дата
02 марта 03:00, Сент-Пит Таймс Форум, Онлайн-трансляция