«Чикаго» обыграл «Питтсбург», благодаря хет-трику Кейна

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Чикаго» на домашнем льду обыграл «Питтсбург» со счетом 4:1.

В составе победителей хет-трик оформил Патрик Кейн и один раз отличился Рихард Паник, а у гостей единственную шайбу забросил Скотт Уилсон.

Российский форвард хозяев льда Артемий Панарин отыграл 17 минут 28 секунд и заработал одно очко, за результативную передачу, а его соотечественник и одноклубник Артем Анисимов провел на льду почти 6 минут и полезными действиями не отметился, а россиянин из команды соперника Евгений Малкин, отыграв 21 минуту, завершил матч с коэффициентом полезности -3.

«Чикаго» с 85-ю очками занимает второе место в Западной конференции, а «Питтсбург» расположился на третьей строчке на «Востоке», имея в активе на один балл меньше.

В следующем туре «Блэкхокс» 4 марта примет «Айлендерс», а «пингвины» в этот же день встретятся с «Тампой».

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