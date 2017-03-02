Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Биатлон  Спринт. Женщины
Хоккей  Трактор- : -Барыс
Хоккей  Ак Барс- : -Салават Юлаев
Хоккей  Авангард- : -Адмирал
Хоккей  Металлург- : -Куньлунь
Футбол  Депортиво- : -Атлетико
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Чикаго» обыграл «Питтсбург», благодаря хет-трику Кейна

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Чикаго» на домашнем льду обыграл «Питтсбург» со счетом 4:1.

В составе победителей хет-трик оформил Патрик Кейн и один раз отличился Рихард Паник, а у гостей единственную шайбу забросил Скотт Уилсон.

Российский форвард хозяев льда Артемий Панарин отыграл 17 минут 28 секунд и заработал одно очко, за результативную передачу, а его соотечественник и одноклубник Артем Анисимов провел на льду почти 6 минут и полезными действиями не отметился, а россиянин из команды соперника Евгений Малкин, отыграв 21 минуту, завершил матч с коэффициентом полезности -3.

«Чикаго» с 85-ю очками занимает второе место в Западной конференции, а «Питтсбург» расположился на третьей строчке на «Востоке», имея в активе на один балл меньше.

В следующем туре «Блэкхокс» 4 марта примет «Айлендерс», а «пингвины» в этот же день встретятся с «Тампой».

НХЛ
Регулярный чемпионат

Матч

Чикаго - Питтсбург - 4:1 (0:0, 2:1, 2:0)

Голы:

Кейн (Шмальц), 28:49 (1:0). Уилсон (Хэйнси), 37:00 (1:1). Паник (Кит), 39:36 (2:1). Кейн (Панарин, Шмальц), 56:52 (3:1). Кейн 59:19 (4:1).

Место и дата

02 марта 04:00, Юнайтед Центр, Онлайн-трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Три очка Кучерова и 28 сэйвов Василевского помогли «Тампе» победить «Каролину»Три очка Кучерова и 28 сэйвов Василевского помогли «Тампе» победить «Каролину»В матче регулярного чемпионата НХЛ «Тампа-Бэй» на домашнем льду в овертайме обыграла «Каролину» со счетом 4:3.Двукратный олимпийский чемпион Джером Игинла стал игроком «Лос-Анджелеса»39-летний канадский форвард Джером Игинла перешел из «Колорадо» в «Лос-Анджелес».Генменеджер «Ванкувера»: Голдобин готов к следующему шагу в НХЛГенеральный менеджер «Ванкувера» Джим Беннинг высказался о форварде Николае Голдобине, который стал игроком «Кэнакс» в результате обмена с «Сан-Хосе».«Рейнджерс» отправил Павла Бучневича в клуб АХЛ«Рейнджерс» отправил российского форварда Павла Бучневича в «Хартфорд Вулф Пэк» из Американской хоккейной лиги (АХЛ). Об этом сообщает официальный сайт команды.Генменеджер «Оттавы»: Обменяв Берроуза и Сталберга, я как бы говорю команде: «Побеждайте»Генеральный менеджер «Оттавы» Пьер Дорион прокомментировал обмены, в результате которых в команду перешли форварды Алекс Берроуз («Ванкувер») и Виктор Сталберг («Каролина»).«Детройт» обменял Отта в «Монреаль»Форвард «Детройта» Стив Отт в результате обмена продолжит карьеру в «Монреале». За 34-летнего канадца «красные крылья» получили право выбора в шестом раунде драфта 2018 года.Как ломали Бурмистрова. Русского форварда увезли на носилках в Бостоне (видео)Как ломали Бурмистрова. Русского форварда увезли на носилках в Бостоне (видео)Страшный эпизод произошел в матче «Бостон» – «Аризона». Под убойный силовой прием защитника Колина Миллера попал Александр Бурмистров.Форсберг, Мэйсон и Юханссон признаны звездами дня в НХЛФорвард «Нэшвилла» Филип Форсберг выбран первой звездой дня в НХЛ. 22-летний швед набрал 3 (2+1) очка в матче с «Баффало» (5:4 OT). Форсберг набирает три очка за игру в четвертом из пяти последних матчей.Скандал в Монреале. Радулов и «канадцы» привели в бешенство Тортореллу (видео)Скандал в Монреале. Радулов и «канадцы» привели в бешенство Тортореллу (видео)Какой-то триллер получился, а не овертайм у «Монреаля». Все решил гол Гальченюка, когда Радулов идеально закрыл обзор Бобровскому.«Ванкувер» обменял Хансена в «Сан-Хосе» на Голдобина«Ванкувер» и «Сан-Хосе» провели обмен, в результате которого российский нападающий Николай Голдобин продолжит карьеру в системе канадского клуба.Овечкин прокомментировал секретную фотографию после победы «Вашингтона» (видео)Овечкин прокомментировал секретную фотографию после победы «Вашингтона» (видео)Команда Александра Овечкина не просто победила «Рейнджерс», но и показала новичка – элитного защитника Кевина Шаттенкирка.НХЛ. «Ванкувер» уступил «Детройту», «Сан-Хосе» обыграл «Торонто» и другие матчи«Советский спорт» предлагает вашему вниманию результаты матчей игрового дня в Национальной хоккейной лиге.Бурмистров получил травму в матче с «Бостоном» и покинул площадку на носилкахРоссийский форвард «Аризоны» Александр Бурмистров в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Бостон Брюинз» (1:4) получил травму.Встреча Нурмагомедова с Тайсоном, камбэк «Урала» в Кубке России и два очка Кузнецова. Главные новости утра«Советский спорт» предлагает вам начать день с главных новостей утра среды.«Даллас» одержал волевую победу над «Питтсбургом», забросив 3 шайбы за 7 минутВ матче регулярного чемпионата НХЛ «Даллас» на домашнем льду одержал волевую победу над «Питтсбургом» со счетом 3:2.«Миннесота» победила «Виннипег», команды на двоих забросили 11 шайбВ матче регулярного чемпионата НХЛ «Виннипег» на домашнем льду потерпел поражение от «Миннесоты» со счетом 5:6.29 сэйвов Бобровского не спасли «Коламбус» от поражения в матче с «Монреалем»В матче регулярного чемпионата НХЛ «Монреаль» в овертайме обыграл «Коламбус» со счетом 1:0.«Вашингтон» обыграл «Рейнджерс», Кузнецов – вторая звезда встречи«Вашингтон» обыграл «Рейнджерс», Кузнецов – вторая звезда встречиВ матче регулярного чемпионата НХЛ «Рейнджерс» на домашнем льду уступил «Вашингтону» со счетом 1:4.«Филадельфия» обыграла «Колорадо», забросив четыре безответные шайбыВ матче регулярного чемпионата НХЛ «Филадельфия» на домашнем льду обыграла «Колорадо» со счетом 4:0.Малкин открыл счет в матче «Питсбург» – «Даллас» (видео)Российский форвард «Питтсбурга» открыл счет в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Далласа».
Главные новости
Футбол
«Локо» и «Уфа» в полуфинале Кубка России, камбэк «Реала» и три очка Кучерова. Главные новости утра
MMA
Нурмагомедов провел открытую тренировку в Лас-Вегасе (видео)
Хоккей
«Чикаго» обыграл «Питтсбург», благодаря хет-трику Кейна
Хоккей
Три очка Кучерова и 28 сэйвов Василевского помогли «Тампе» победить «Каролину»
Футбол
Парламент Великобритании призвал правительство не бойкотировать ЧМ-2018
Футбол
Хосеп Гвардиола: Спасибо Луис Энрике за все, что ты сделал в моем клубе
Футбол
Президент «Барселоны»: Мы принимаем решение Луиса Энрике
Теннис
Донской победил Федерера в 1/8 финала турнира в Дубае
Футбол
Дубль Роналду за 4 минуты спас «Реал» от поражения в меньшинстве «Лас-Пальмасу»
Футбол
«Лацио» обыграл «Рому» в первом полуфинальном матче Кубка Италии
все новости
Питтсбург
Питтсбургкалендарьстатистика
Чикаго
Чикагокалендарьстатистика
Евгений Малкин
Евгений Малкинвсе новости
Артемий Панарин
Артемий Панаринвсе новости
Патрик Кейн
Патрик Кейнвсе новости
Артём Анисимов
Артём Анисимоввсе новости
НХЛ
НХЛтаблицакалендарьстатистикатексты/новости