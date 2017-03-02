«Чикаго» обыграл «Питтсбург», благодаря хет-трику Кейна
В матче регулярного чемпионата НХЛ «Чикаго» на домашнем льду
обыграл «Питтсбург» со счетом 4:1.
В составе победителей хет-трик оформил Патрик Кейн и один
раз отличился Рихард Паник, а у гостей единственную шайбу забросил Скотт
Уилсон.
Российский форвард хозяев льда Артемий Панарин отыграл 17
минут 28 секунд и заработал одно очко, за результативную передачу, а его
соотечественник и одноклубник Артем Анисимов провел на льду почти 6 минут и полезными
действиями не отметился, а россиянин из команды соперника Евгений Малкин,
отыграв 21 минуту, завершил матч с коэффициентом полезности -3.
«Чикаго» с 85-ю очками занимает второе место в Западной
конференции, а «Питтсбург» расположился на третьей строчке на «Востоке», имея в
активе на один балл меньше.
В следующем туре «Блэкхокс» 4 марта примет «Айлендерс», а «пингвины»
в этот же день встретятся с «Тампой».
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