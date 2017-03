Нурмагомедов провел открытую тренировку в Лас-Вегасе (видео)

Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов в преддверии боя против Тони Фергюсона провел открытую тренировку в Лас-Вегасе.

Тренировка прошла в холле «Т-Мобайл Арены», где в ночь на воскресенье состоится турнир UFC 209.

Undefeated @TeamKhabib Nurmagomedov showed off the (dis)comfort of flying Air Dagestan.



