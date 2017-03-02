Нурмагомедов провел открытую тренировку в Лас-Вегасе (видео)
Российский боец
смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов в преддверии боя против Тони Фергюсона
провел открытую тренировку в Лас-Вегасе.
Тренировка прошла в холле «Т-Мобайл Арены», где в ночь на воскресенье состоится турнир UFC 209.
Undefeated @TeamKhabib Nurmagomedov showed off the (dis)comfort of flying Air Dagestan.— MMAjunkie (@MMAjunkie) 2 марта 2017 г.
Hear from Nurmagomedov: https://t.co/XqvByniILO pic.twitter.com/vQ4FJBprFf
Напомним, бой между
Нурмагомедовым и Фергюсоном выведет его победителя на титульный поединок с
Конором Макгрегором. 32-летний Фергюсон за всю профессиональную карьеру
провел 25 боев, одержал 22 победы (9 – нокаутом) и потерпел 3 поражения.
Нурмагомедов выиграл все 24 своих поединка в смешанных единоборствах.
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