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Льюис Хэмилтон: Сочуствую Строллу, сейчас не самое лучшее время для дебюта в Формуле-1

Источник:  Motorsport.comКомментарии

Британский пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон заявил, что канадский гонщик «Уильямса» Лэнс Стролл выбрал не лучшее время для дебюта в королевских гонках.

«Я сочувствую ему, потому что сейчас не лучшее время для дебюта в Формуле 1. Это самые быстрые машины, самые требовательные к физической форме, а количество тестов ограничено. Даже при том, что, насколько я знаю, он ездил по другим трассам. Он определенно получил лучшую подготовку, чем любой другой пилот мог бы получить на его месте.

Но его трудности были предсказуемы, это не самая простая машина. Она намного быстрее в поворотах. Точность стала еще важнее, чем раньше – прошлогодние машины легки по сравнению с этими. Мне самому это очень нравится, и я этим очень доволен», - сказал Хэмилтон.

Напомним, 18-летний канадец на тестах в Барселоне второй раз кряду завершает день досрочно из-за повреждения машины.

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