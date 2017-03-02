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«Локо» и «Уфа» в полуфинале Кубка России, камбэк «Реала» и три очка Кучерова. Главные новости утра

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Советский спорт» предлагает вам начать день с главных новостей утра четверга.

1. Московский «Локомотив» обыграл «Тосно» и вышел в полуфинал Кубка России.

2. Железнодорожники в 1/2 финала турнира встретятся с «Уфой», которая в свою очередь обыграла «Анжи».

3. «Барселона» разгромила «Спортинг», забив шесть мячей в 25-м туре чемпионата Испании.

4. И после такого разгрома пришла очень неожиданная новость из Каталонии: Главный тренер «Барсы» Луис Энрике объявил о том, что покинет команду по окончании сезона.

5. Дубль Криштиану Роналду за четыре минуты спас «Реал» от домашнего поражения в меньшинстве «Лас-Пальмасу». 

6. В рамках первого полуфинального матча Кубка Италии «Лацио» без труда одержал победу в матче с «Ромой». 

7. «Бавария» в четвертьфинале Кубка Германии разгромила «Шальке», дубль оформил Роберт Левандовски.

8. Три очка Никиты Кучерова и 28 сэйвов Бобровского помогли «Тампе» обыграть «Каролину».

9. Хет-трик Патрика Кейна и передача Артемия Панарина принесли победу «Чикаго» в матче с «Питтсбургом». 

10. Хабиб Нурмагомедов в преддверии боя против Тони Фергюсона провел открытую тренировку в Лас-Вегасе.

Видео дня: Жестокий силовой Потапова и травма Федорова. Обзор матчей Кубка Гагарина

Цитата дня: «Спасибо Луис Энрике за все, что ты сделал в моем клубе», - Хосеп Гвардиола о решение главного тренера «Барселоны» покинуть команду.

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