«Локо» и «Уфа» в полуфинале Кубка России, камбэк «Реала» и три очка Кучерова. Главные новости утра
«Советский спорт» предлагает вам начать день с главных новостей утра четверга.
1. Московский «Локомотив» обыграл «Тосно» и вышел в полуфинал Кубка России.
2. Железнодорожники в 1/2 финала турнира встретятся с «Уфой», которая в свою очередь обыграла «Анжи».
3. «Барселона» разгромила «Спортинг», забив шесть мячей в 25-м туре чемпионата Испании.
4. И после такого разгрома пришла очень неожиданная новость из Каталонии: Главный тренер «Барсы» Луис Энрике объявил о том, что покинет команду по окончании сезона.
5. Дубль Криштиану Роналду за четыре минуты спас «Реал» от домашнего поражения в меньшинстве «Лас-Пальмасу».
6. В рамках первого полуфинального матча Кубка Италии «Лацио» без труда одержал победу в матче с «Ромой».
7. «Бавария» в четвертьфинале Кубка Германии разгромила «Шальке», дубль оформил Роберт Левандовски.
8. Три очка Никиты Кучерова и 28 сэйвов Бобровского помогли «Тампе» обыграть «Каролину».
9. Хет-трик Патрика Кейна и передача Артемия Панарина принесли победу «Чикаго» в матче с «Питтсбургом».
10. Хабиб Нурмагомедов в преддверии боя против Тони Фергюсона провел открытую тренировку в Лас-Вегасе.
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Цитата дня: «Спасибо Луис Энрике за все, что ты сделал в моем клубе», - Хосеп Гвардиола о решение главного тренера «Барселоны» покинуть команду.
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