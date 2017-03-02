Дагестан не будет участвовать в финансировании «Анжи», но поможет найти инвесторов

Глава Дагестана Рамазан Абдулатипов рассказал, что республика не будет финансировать футбольный клуб «Анжи».

- Республика не может финансово поддерживать клуб, но будет оказывать содействие, помогать привлекать инвесторов. Многое из этого мы уже сделали. В частности, сняли ряд налогов со стадиона, частично снизили плату за аренду земли - смягчили ситуацию. Не буду называть конкретные суммы. Мне не нравится выражение «финансовый режим». Это не должно быть режимом - финансы должны быть открыты и работать. В разумных пределах, конечно. Никто не мешает зарабатывать как можно больше и уже из заработанного увеличивать бюджет. Но прошу вас не заставлять меня комментировать финансово-кредитную составляющую: о ней я расскажу, когда уйду на пенсию.

Нам неинтересно, если мы всех футболистов будем исключительно покупать. Какая тогда польза России и Дагестану? Мы в первую очередь должны работать на то, чтобы вырастали свои спортсмены, которые позволяли бы клубу самому себя обеспечивать. Поэтому и «Анжи», и «Терек», и другие клубы должны воспитывать своих игроков,- цитируют Абдулатипова «Известия».

Напомним, в декабре новым владельцем «Анжи» стал российский бизнесмен Осман Кадиев. Клуб объявил о продаже ведущих футболистов из-за ряда причин, в том числе финансового характера. На смену тренеру Павлу Врба пришел россиянин Александр Григорян.

После 17 туров «Анжи» занимает 11-е место в чемпионате России, в активе команды 20 очков. Вчера махачкалинская команда вылетела из розыгрыша Кубка России, проиграв «Уфе» (0:1).