Нападающий «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни может вернуться в «Эвертон», сообщает Daily Mail.



Ранее футболист уже принял решение покинуть «Манчестер» летом, Руни провел в стане манкунианцев 13 сезонов. В связи с этим, руководство «Эвертона» решило воспользоваться ситуацией и пригласить Руни к себе.

Напомним, что форвард является воспитанником «Эвертона» и выступал за клуб с 2002 по 2004 годы. Кроме «ирисок» на Руни претендует ряд китайских команд.

В текущем сезоне 31-летний нападающий провел за «Манчестер Юнайтед» 17 матчей, забил два мяча и отдал пять голевых передач.