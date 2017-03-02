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Ибрагимович планирует остаться в «Манчестер Юнайтед» до 2019 года

Источник:  Daily MailКомментарии

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович планирует остаться в английской команде до 2019 года, сообщает Daily Mail.

35-летний швед перешел в стан «красных дьяволов» летом 2016 года. С тех пор он сыграл в премьер-лиге 24 матча, забил 15 мячей и отдал четыре голевые передачи. 

По информации источника, в контракте Ибрагимовича есть опция о том, что форвард может продлить соглашение еще на 12 месяцев. В конце года нападающий проведет переговоры с руководством команды по поводу продления своего контракта.  

Ибрагимович за свою футбольную карьеру успел поиграть в таких клубах как «ПСЖ», «Милан», «Барселона», «Интер», «Ювентус», «Аякс», «Мальме». В составе сборной Швеции форвард провел 116 матчей и забил 62 мяча.  

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