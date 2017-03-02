Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Биатлон  Спринт. Женщины
Хоккей  Трактор- : -Барыс
Хоккей  Ак Барс- : -Салават Юлаев
Хоккей  Авангард- : -Адмирал
Хоккей  Металлург- : -Куньлунь
Футбол  Депортиво- : -Атлетико
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

На счет «Луча-Энергии» переведен первый транш на зарплаты

Источник:  Официальный сайт администрации Приморского краяКомментарии

Владивостокский «Луч-Энергия» получил первую субсидию из регионального бюджета, сообщает официальный сайт администрации Приморского края.

- Вопрос по заработной плате решается, на счет клуба переведен первый транш. На следующей неделе будет второй. Сейчас футболисты готовятся к игре с «Енисеем», – сообщил директор департамента физической культуры и спорта Приморского края Жан Кузнецов.

Руководитель ведомства подчеркнул, что в 2017 году полностью сохранено бюджетное финансирование приморского клуба, как и в прошлом году оно составляет 150 миллионов рублей. 

Напомним, игроки «Луча-Энергии» не получали зарплату с октября прошлого года. В Турции команда подписала документ о том, что приостанавливает трудовую деятельность и прекращает тренировки на сборе.

В первом после возобновления туре ФНЛ «Луч-Энергия» сыграет 8 марта в гостях с «Енисеем».  

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Форвард «Луча-Энергии»: Деньги не пришли, мы сидим в Турции и бойкотируем тренировкиИгроки «Луча-Энергии» продолжают бойкотировать тренировки команды в связи с тем, что клуб так и не рассчитался по долгам по зарплате.Игорь Армаш: В «Кубани» мне не платят с мая прошлого года. Это несправедливоЗащитник «Кубани» Игорь Армаш рассказал о финансовой ситуации в клубе. В начале февраля в «Кубань» впервые за долгое время поступили деньги.Сотрудники «Луча-Энергии» приостановили работу из-за долговРуководитель пресс-службы «Луча-Энергии» Андрей Вялков рассказал о финансовом положении клуба, отметив, что многие сотрудники клуба приостановили работу из-за долгов.Бюджет «Балтики» вырос до 200 млн рублейИсполняющий обязанности губернатора Калининградской области Антон Алиханов рассказал о финансовой ситуации в «Балтике».Защитник «Зенита-2» проходит просмотр в «Ислочи»Защитник «Зенита-2» Кирилл Костин прибыл в расположение «Ислочи», сообщает официальный сайт белорусского клуба.РФС признал отсутствие статуса легионера у игрока «Зенита-2» ЮнаеваКомитет РФС по статусу игроков удовлетворил заявление «Зенита» об отсутствии у нападающего Бени Юнаева статуса «легионер», сообщает официальный сайт РФС.ВТБ выделит 9 млрд рублей ФК и ХК «Динамо» в ближайшие три годаГлава ВТБ Андрей Костин сообщил, что банк выделит 9 млрд рублей на финансирование футбольного и хоккейного клубов «Динамо» в ближайшие три года.Игорь Ефремов: Во вторник в «Луч-Энергию» поступят первые деньгиПрезидент ФНЛ Игорь Ефремов заявил, что обсудил финансовое положение «Луча-Энергии» с вице-губернатором Приморского края Павлом Серебряковым.«Хотим повторить, что получилось со «Спартаком». Как «Тосно» готовится к «Локо»«Хотим повторить, что получилось со «Спартаком». Как «Тосно» готовится к «Локо»Гендиректор «Тосно» Вячеслав Матюшенко – о кубковом дежавю и готовности Артема Милевского.Йован Танасиевич: «Динамо» само вырыло себе ямуЙован Танасиевич: «Динамо» само вырыло себе ямуБывший защитник «Динамо» Йован Танасиевич высказался о вылете бело-голубых и рассказал о трансфере Матье Вальбуэна.«Зенит-2» арендовал полузащитника «Уфы»21-летний полузащитник «Уфы» Андрей Батюнин перешел на правах аренды в «Зенит-2», сообщает официальный сайт петербургского клуба.«Факел» обыграл «Чертаново» и стал победителем Кубка ФНЛФинальный матч Кубка ФНЛ между воронежским «Факелом» и московским «Чертаново» завершился победой «Факела». Итоговый счет матча – 1:0.Сиротов вернулся из «Шинника» в «Зенит»«Зенит» и «Шинник» достигли соглашения о переходе 25-летнего полузащитника в состав петербуржцев. Об этом сообщает официальный сайт «Зенита-2».«Оренбург» сообщил о переходе полузащитника Поповича из «Вислы»Словенский полузащитник Денис Попович перешел из краковской «Вислы» в «Оренбург». Об этом сообщает официальный сайт российского клуба.«Тюмень» арендовала Обухова у «Зенита»Голкипер «Зенита» Игорь Обухов будет выступать за «Тюмень» на правах аренды. Об этом сообщает официальный сайт «Зенита».Саламатов, Иванченко, Майков, Осипов и Назимов покидают «Зенит-2», Васютин арендован «Лахти»Несколько игроков покинули «Зенит-2» во время зимнего перерыва в ФНЛ. Об этом сообщает официальный сайт клуба.Драгун покинул «Динамо»Полузащитник Станислав Драгун покинул московское «Динамо». Клуб расторг контракт с белорусским футболистом.«Спартак» подписал 18-летнего камерунца ЗепаттуЗащитник Одри Йолы Зепатта подписал контракт со «Спартаком». Детали соглашения 18-летнего камерунца с красно-белыми не разглашаются. Ранее Зепатта выступал за «Юниверсал Старс».«Спартак» объявил о подписании контракта с форвардом «Порту» СамбуФорвард «Порту» Идриса Самбу стал игроком «Спартака». Ранее сообщалось, что 18-летний португалец подпишет с красно-белыми контракт на 3,5 года.«Динамо» выкупит права на Панченко у ЦСКАМосковское «Динамо» выкупит права на нападающего Кирилла Панченко у ЦСКА, сообщается на официальном сайте бело-голубых.
Главные новости
Футбол
«Локо» и «Уфа» в полуфинале Кубка России, камбэк «Реала» и три очка Кучерова. Главные новости утра
Биатлон
Акимова, Старых и Слепцова выступят в спринте на Кубке мира в Пхенчхане
Футбол
На счет «Луча-Энергии» переведен первый транш на зарплаты
Футбол
Руни может вернуться в «Эвертон»
MMA
Нурмагомедов провел открытую тренировку в Лас-Вегасе (видео)
Хоккей
«Чикаго» обыграл «Питтсбург», благодаря хет-трику Кейна
Хоккей
Три очка Кучерова и 28 сэйвов Василевского помогли «Тампе» победить «Каролину»
Футбол
Парламент Великобритании призвал правительство не бойкотировать ЧМ-2018
Футбол
Хосеп Гвардиола: Спасибо Луис Энрике за все, что ты сделал в моем клубе
Футбол
Президент «Барселоны»: Мы принимаем решение Луиса Энрике
все новости
Луч-Энергия
Луч-Энергиякалендарьстатистика
Россия. ФНЛ
Россия. ФНЛтаблицакалендарьстатистикатексты/новости