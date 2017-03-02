На счет «Луча-Энергии» переведен первый транш на зарплаты

Владивостокский «Луч-Энергия» получил первую субсидию из регионального бюджета, сообщает официальный сайт администрации Приморского края.

- Вопрос по заработной плате решается, на счет клуба переведен первый транш. На следующей неделе будет второй. Сейчас футболисты готовятся к игре с «Енисеем», – сообщил директор департамента физической культуры и спорта Приморского края Жан Кузнецов.

Руководитель ведомства подчеркнул, что в 2017 году полностью сохранено бюджетное финансирование приморского клуба, как и в прошлом году оно составляет 150 миллионов рублей.

Напомним, игроки «Луча-Энергии» не получали зарплату с октября прошлого года. В Турции команда подписала документ о том, что приостанавливает трудовую деятельность и прекращает тренировки на сборе.

В первом после возобновления туре ФНЛ «Луч-Энергия» сыграет 8 марта в гостях с «Енисеем».