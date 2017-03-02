Акимова, Старых и Слепцова выступят в спринте на Кубке мира в Пхенчхане

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Расписание трансляций Кубка мира в Пхенчхане Со 2 по 5 марта в южнокорейском Пхенчхане состоится седьмой этап Кубка мира по биатлону.

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Цветков и Акимова захватили медали Всемирных военных игр на этап Кубка мира в Корею Сегодня биатлонисты сборной России отправились на 7-й этап Кубка мира в Южную Корею с медалями III Всемирных военных игр, которые они завоевали в спринтерских гонках.

Татьяна Акимова: Гонка далась мне нелегко Призеры спринтерской гонки у женщин в соревнованиях по биатлону на Всемирных играх в Сочи прокомментировали итоги соревнований. Напомним, первое место заняла словенка Тея Грегорин, второй стала россиянка Татьяна Акимова, третьей – ее соотечественница Ульяна Кайшева.

Акимова стала второй в спринте на Военных играх, Кайшева – третья В Сочи продолжаются Всемирные военные игры. В соревнованиях по биатлону в женском спринте в число призеров попали россиянки Татьяна Акимова и Ульяна Кайшева.

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Антон Шипулин: Русский менталитет не позволяет получать удовольствие от гонок Российский биатлонист Антон Шипулин рассказал о своем состоянии на прошедшем чемпионате мира в Хохфильцене.

Антон Шипулин: Отношусь к Фуркаду с большим уважением. Жаль, что скандал стал главной новостью чемпионата Екатеринбургский биатлонист Антон Шипулин заявил, что в этом году француза Мартена Фуркада точно никто не догонит в борьбе за главный трофей — «Хрустальный глобус».

Шипулин после ЧМ будет тренироваться в Екатеринбурге Лидер мужской сборной России по биатлону Антон Шипулин вернулся в Екатеринбург, где продолжит тренировки, сообщает Znak.com.

«Пусть ставят нам ультиматумы! Отбирать у России ЧМ-2021 нет оснований» Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев подвел итоги чемпионата мира по биатлону.

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Светлана Слепцова: Откладывать лыжи в сторону пока не собираюсь Российская биатлонистка Светлана Слепцова рассказала, что не собирается завершать карьеру, но на чемпионатах мира выступать больше не будет.