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Акимова, Старых и Слепцова выступят в спринте на Кубке мира в Пхенчхане

Елена Корсунская
Источник:  Союз биатлонистов России (СБР)Комментарии

Стал известен состав сборной России на женскую спринтерскую гонку на седьмом этапе Кубка мира в южнокорейском Пхенчхане.

Россию представят пять девушек. Перовой из наших стартует Татьяна Акимова - у нее второй стартовый номер. Ирина Старых выйдет на лыжню под 20-м номером, Ирина Услугина - под 32-м, Светлана Слепцова - под 55-м, Светлана Миронова - под 91-м. 

Женская спринтерская гонка состоится сегодня в 14:15 мск.  «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию спринта. 

Расписание трансляций Кубка мира в Пхенчхане

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