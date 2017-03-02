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Сергей Семак: Самое главное в работе тренера – результат

Источник:  Welcome2018Комментарии

Наставник «Уфы» Сергей Семак считает, что быть тренером намного сложнее, чем футболистом.

- Я считаю, что сложнее быть тренером, чем футболистом, хотя мнения по этому вопросу разделяются. На тренере точно больше ответственности. Ты понимаешь, что результат зависит от тебя. Тренер – это последняя инстанция, он отвечает за успех матча. Понятное дело, когда идет игра, тренер уже мало что может поменять, все в руках, вернее в ногах, футболистов. 

Самое главное в работе тренера – результат. Ну а ради чего еще работать? И здесь все средства хороши. Тренер должен чувствовать, когда нужно разрядить атмосферу юмором, когда быть построже, когда закрутить гайки, когда отпустить. Одинаковых команд не бывает, - цитирует Семака Welcome-2018. 

Семак возглавил «Уфу» в декабре 2016 года. До этого он работал в тренерском штабе «Зенита» и сборной России. Вчера «Уфа» выиграла первый официальный матч под руководством Семака. В 1/4 финала уфимский клуб победил «Анжи» со счетом 1:0. 

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