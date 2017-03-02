«Байкал-Энергию» возглавил Владимир Янко
В соответствии со специальным приказом по ХК «Байкал-Энергия» лишены премиальных выплат директор клуба Василий Донских, спортивный директор Владимир Янко, главный тренер команды Евгений Ерахтин и старший тренер Валерий Грачёв. Валерию Грачёву также объявлен выговор, сообщает сайт baikal24-
По инициативе клуба 2 марта расторгнут контракт с главным тренером команды Евгением Ерахтиным.
Исполняющим обязанности главного тренера назначен Владимир Янко.
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