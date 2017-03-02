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Тарас Бурлак: В матче с «Сибирью» было легче обороняться, чем созидать

Источник:  ФК «Рубин»Комментарии

Защитник «Рубина» Тарас Бурлак поделился мнением о матче 1/4 финала Кубка России с «Сибирью» (1:0).

- Тренер настраивал последнее время, сколько мы готовились к этой игре. Перед игрой говорил, что в Кубке не бывает легких матчей. На таком поле легче обороняться, чем созидать, и нам эта игра далась очень тяжело. Самое главное – результат. Канунников и Жонатас выиграли практически всю верховую борьбу, это нам очень помогало, потому что в защите было тяжело играть, в плане того, что тяжело было контролировать мяч, приходилось играть длинными передачами, и ребята очень хорошо цеплялись. Кого-то одного сложно выделить по матчу, все бились, старались, все молодцы. Понимаем, что нам один шаг до финала, нам играть с «Уралом», все хотят выйти в финал, выиграть кубок, - цитирует Бурлака официальный сайт «Рубина». 

Напомним, что «Рубин2 победил «Сибирь» со счетом 1:0. Единственный мяч после фланговой передачи Руслана Камболова головой забил Жонатас на 88-й минуте матча.

Соперником казанцев по полуфиналу станет «Урал», который обыграл «Краснодар» в серии пенальти (3:3, 4:3 по пенальти).

Матч

Рубин - Сибирь - 1:0 (0:0)

Голы

Жонатас 88 (1:0).

Состав

Рубин: Рыжиков, Самбрано, Бауэр (Цакташ, 87), Набиуллин, Бурлак, Камболов, Ткачук (Карадениз, 61), Мвила, Жонатас, Канунников, Жемалетдинов (Ахметов, 90)

Сибирь: Цыган, Мищенко, Магаль, Гладышев, Качан, Андреев, Безлихотнов, Плопа, Коржунов (Беляев, 75), Рухаиа, Чеботару

Предупреждения:

Бауэр, 20; Жемалетдинов, 90 - Рухаиа, 21

Судья:

Евгений Турбин (Россия)

Место и дата

01 марта 15:00, Центральный, Текстовая трансляция

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