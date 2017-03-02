Кокорина могут лишить водительских прав за езду по встречной полосе

Нападающего «Зенит» и сборной России Александра Кокорина задержали в центре Москвы за езду по встречной полосе, сообщает Life.ru.

По информации источника, спортсмен устроил гонки по встречной полосе на своем «бентли», при этом необходимости выезжать на полосу встречного движения не было.

Инцидент произошел на Страстном бульваре. Сотрудники ГИБДД составили протокол на Кокорина, по которому футболисту грозит лишение водительских прав.

Кокорин вину не признает и требует пересмотра решения инспектора. Футболист вызвал своего адвоката, который намерен через суд добиться отмены административного наказания.