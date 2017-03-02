Моника Пуиг: Моя цель – играть лучше с каждым матчем и не чувствовать напряжения

42-я ракетка мира Моника Пуиг рассказала о победе над Даниэлой Хантуховой из Словакии (6:4, 6:4) во втором круге турнира Abierto Mexicano Telcel в Акапулько.

«Сегодня я чувствовала себя на корте значительно лучше, чем вчера, – приводит слова Пуиг официальный сайт WTA. – Я определенно прибавила за последние несколько дней. В этом моя цель – играть лучше с каждым матчем и не чувствовать напряжения, а просто выходить на корт и показывать все, что я могу.

В последнее время я много играю, поэтому небольшая усталость – это нормально. В теле чувствуется напряженность после большого количества матчей».

В четвертьфинале Пуиг сыграет с пятой сеяной Кристиной Макхэйл из США, которая занимает 45-е место в рейтинге WTA.