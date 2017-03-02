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Донской о победе над Федерером: Я удивил всех, даже себя

Елена Корсунская
Источник:  ATPКомментарии

Российский теннисист Евгений Донской, обыгравший в 1/8 финала турнира в Дубае Роджера Федерера, прокомментировал свою победу.

- Сегодня я удивил всех. Я думаю, что тот, кто выигрывает у Роджера Федерера, удивляет даже себя. Не могу сказать, что я мечтал об этом. На любой матч я настраиваюсь серьезно и хочу победить, даже если мой соперник Федерер, - цитирует Донского официальный сайт ATP.

Напомним, что Донской одержал победу над Федерером со счетом 3:6, 7:6 (9:7), 7:6 (7:5). В четвертьфинале Евгений сыграет с французом Люка Пуи.

Матч

Федерер Р. (Швейцария) - Донской Е. (Россия) - 6:3, 6:7, 6:7

Место и дата

01 марта 19:30, , Онлайн-трансляция

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