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Даниил Квят: В теории обгонять будет сложнее, так как тормозной путь сократится

Источник:  Autosport.com.ruКомментарии

Гонщик «Торо Россо» Даниил Квят рассказал о том, как новые правила скажутся на обгонах во время гонок.

– Пока сложно об этом говорить, слишком мало данных, – приводит Autosport.com.ru слова Квята. – Но в теории должно стать сложнее, так как тормозной путь сократится. Однако, возможно, чтобы совершить обгон, надо будет намного лучше подготовиться, поэтому, надеюсь, болельщикам будет интересно.

– Много разговоров ведется о системе DRS и ее необходимости в Формуле-1. Какое у вас мнение?
– Думаю, с новыми машинами такая система нам все-таки будет нужна, если станет сложнее обгонять. Все сразу не будут довольны, нет какого-то идеального решения. В DRS есть как положительные, так и отрицательные моменты.

Напомним, первый этап чемпионата мира Гран-при Австралии пройдет 24-26 марта в Мельбурне.

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